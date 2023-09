„Star Wars“: Dieses große Wiedersehen gibt es in „Ahsoka“ zu feiern

Fans der Sternensaga erfreuen sich über ein Treffen, auf das sie 15 Jahre warten mussten.

„Star Wars“-Fans hatten am Dienstag (5. September) Grund sich zu freuen. Die vierte Folge der neuen Serie „Ahsoka“ endete mit der Rückkehr einer der legendärsten Figuren der Sternensaga.

Es folgen große Spoiler für die neue Episode.

Was passierte: Nachdem Ahsoka in einen Abgrund stürzt, findet sich die abtrünnige Jedi in der „Welt zwischen den Welten“ wieder – ein Ort, der unabhängig von Raum und Zeit existiert. Daraufhin ertönt eine Stimme mit den Worten „Hallo, Snips“, bevor niemand anders als ein digital verjüngter Hayden Christensen als Anakin Skywalker aus dem Schatten auftaucht.

Diese Live-Action-Begegnung ließ 15 Jahre auf sich warten. Ahsoka wurde 2008 als Anakins Padawan in dem Animationsfilm „Star Wars: The Clone Wars“ vorgestellt. Eine gleichnamige Serie lief von 2008 bis 2014, mit einer letzten Staffel in 2020, und entwickelte die Beziehung zwischen den beiden Charakteren weiter. „Snips“ war der Spitzname, den Anakin seiner Schülerin gab.

Fans zeigten sich erfreut über Hayden Christensens Auftritt, besonders nachdem er im vergangenen Jahr bereits ein Cameo in Obi-Wan Kenobis Solo-Show machte. Dabei erkannten viele bereits Parallelen zwischen den Live-Action-Charakteren und ihren animierten Gegenstücken.

Besonders auf X (vormals Twitter) ist die Freude groß. Ein:e User:in ließ verlauten: „Hayden Christensens Rückkehr als Anakin Skywalker, wie er mit Ahsoka Tano in Live-Action spricht, brachte mir Freudentränen.“

Um zu sehen, wie sich die Begegnung der beiden weiter entwickelt, müssen Fans der Serie allerdings noch bis zum 13. September warten.