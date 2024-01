Grimme-Preis: Disney+ gleich dreimal nominiert

Gleich drei deutsche Produktionen von Disney+ sind unter den 2024er Nominierungen.

Die Nominierten für den Grimme-Preis 2024 stehen fest. In vier Kategorien sind aus mehr als 750 Einreichungen insgesamt 64 Produktionen und Einzelleistungen in die engere Auswahl gewählt worden. Darunter 2024 zwölf Produktionen des Privatfernsehens, der Pay-TV- und Streaminganbieter.

Streaming stärker und politische Formate mehr denn je beim Award vertreten

Der Streaminganbieter Disney+ ist dieses Jahr gleich mit drei deutschen Produktionen bei den Nominierungen vertreten. „Deutsches Haus“, welche die Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 thematisiert, ist dabei. Aber auch die afrodeutsche TV-Serie „Sam, ein Sachse“ sowei die Jugendserie „Die Drei!!!“ haben am 26. April die Möglichkeit einen Preis mit nach Hause zu nehmen.

Was bei den Nennung auffällt: Es dominieren deutlich politische Themen. Neben der ZDF-Produktion „Ich bin! Margot Friedländer“ über die Lebensgeschichte der Holocaustüberlebenden Margot Friedländer sowie „Stalingrad – Stimmen aus Ruinen“ (rbb/Arte/NDR) hat es „Drei Frauen – ein Krieg“ (rbb/WDR/Arte) in der Kategorie „Information und Kultur“ ebenso auf die Liste geschafft.

In der Kategorie „Jugend“ hat „Hypeculture: Straßenslang – Wie Rap Deutschland verändert“ (Funk) und „Prison Tapes“ (RTL+) in der Kategorie Unterhaltung die Chance zu gewinnen. Auf der offiziellen Website, habt ihr die Möglichkeit alle Nominierungen zu sehen.

Mehr zum Grimme-Preis

Ende Januar kommt die Grimme-Jury in Marl zusammen, um über die Vergabe der Preisen zu entscheiden. Die Gewinner werden am 14. März verkündet und die Ehrungen am 26. April zum 60. Mal in Marl verliehen.