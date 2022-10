Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im Oktober 2022

„Trainwreck: Woodstock '99“ auf Netflix: Warum diese Festivaldoku nur schwer zu ertragen ist

Es sollte die größte Party des Planeten werden und ging als traurige Festival-Tage, an denen die Musik starb, in die Pop- und Rockgeschichte ein: In der neuen Netflix-Doku „Trainwreck: Woodstock '99“ wird sich auf die Suche nach den Schuldigen gemacht, die aus „Love, Peace and Harmony“ „Rapes, Vandalism and Riots“ entstehen ließen. Der Dreiteiler ist aber aus mehreren Gründen kaum anzusehen.