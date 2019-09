Das wird Dich auch interessieren





Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich vor Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streaming-Dienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Im Oktober 2019 merkt man vor allem eins: Die Liste der Lizenztitel schrumpft unaufhaltsam und beläuft sich aktuell auf nur 15 Neuzugänge. Vor dem großen Streaming-Krieg war das noch anders, durch Konkurrenten wie Apple, Disney und Amazon bleibt für Netflix aber immer weniger übrig. Und gerade im Filmbereich lassen die Eigenproduktionen qualitativ oftmals zu wünschen übrig. Grund zur Trauer gibt es aber (noch) nicht, denn auch im Oktober 2019 gibt es unter den Netflix-Neuheiten einige Highlights. Hier sind sie:

Netflix-Neuheiten im Oktober 2019: Filme

Hacksaw Ridge – Die Entscheidung (2016)

01. Oktober 2019

Regisseur Mel Gibson erzählt in „Hacksaw Ridge“ die Geschichte von Desmond T. Doss (Andrew Garfield), ein Armeemediziner im Zweiten Weltkrieg. Er diente während der Schlacht um Okinawa und weigerte sich, Menschen zu töten. Desmond T. Moss ging daraufhin als erster Amerikaner in die Geschichte ein, der mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde, ohne nur einen einzigen Schuss aus seiner Waffe gefeuert zu haben.

Hinweis: „Hacksaw Ridge“ ist nicht in der Schweiz verfügbar.

Trailer

The Revenant – Der Rückkehrer (2015)

03. Oktober 2019

Der Film, für den Leonardo DiCaprio im Jahr 2016 endlich mit dem Oscar in der Kategorie „Best Performance by an Actor in a Leading Role“ ausgezeichnet wurde, nachdem der Schauspieler in den Jahren davor ständig leer ausging. In „The Revenant“ spielt Leonardo DiCaprio den Grenzbewohner Hugh Glass, der in den späten 1820er-Jahren während einer Fellhandel-Expedition von einem Bären angegriffen wird. Von seinem eigenen Team wird er für tot gehalten und mitten in der Wildnis zurückgelassen. Hugh Glass muss sich schwer verletzt und alleine seinen Weg zurück in die Zivilisation bahnen… Wenn man es genau nimmt, unterscheidet sich die grobe Rahmenhandlung von „The Revenant“ gar nicht so sehr von „The Martian“ von Ridley Scott mit Matt Damon in der Hauptrolle. Aber wir schweifen ab…

Hinweis: „The Revenant – Der Rückkehrer“ ist nicht in der Schweiz verfügbar.

Trailer

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

11. Oktober 2019

Nach jahrelanger Spekulation haben wir nun Gewissheit: Es gibt einen „Breaking Bad“-Film, der die Geschichte nach dem Ende der prämierten Serie weitererzählt. Wir erinnern uns: In der letzten Folge „Breaking Bad“ konnte Jesse Pinkman sich endlich aus der Gefangenschaft der Nazi-Bande befreien und fliehen. Doch jetzt wird er von der Polizei gesucht und auch mit seiner Vergangenheit kann Jesse einfach nicht abschließen. Er muss erst mit ihr und sich ins Reine kommen, um sich eine neue Zukunft aufbauen zu können.

Trailer

John Wick: Kapitel 2 (2017)

16. Oktober 2019

„John Wick: Kapitel 2“ schließt nahtlos an den Vorgänger an und beginnt da, wo Kapitel 1 aufgehört hat. John Wick (Keanu Reeves) ist auf der Suche nach seinem gestohlenen Auto, doch als er es nach einer spektakulär inszenierten Schießerei endlich wiederbekommt, ist es nicht nur ein reparaturbedürftiger Schrotthaufen, auch bleibt für Wick keine Verschnaufpause. Denn die Vergangenheit holt ihn ein: Der italienische Gangsterboss Santino D’Antonio fordert nämlich John Wicks Blutschuld ein. Dieser weigert sich zwar, doch nachdem sein Haus mit Raketenwerfern dem Erdboden gleich gemacht wird und John Wick nur knapp mit dem Leben davon kommt (seinem Hund geht es auch gut, keine Sorge!), hat er nun keine andere Wahl, als sein Versprechen einzulösen. Wick reist nach Italien, um seine Blutschuld zu begleichen, doch dabei gerät er ins Visier anderer Auftragskiller. Der Jäger wird zum Gejagten…

Trailer

Netflix-Neuheiten im Oktober 2019: Serien

Riverdale: Staffel 4

10. Oktober 2019

In „Riverdale“ dreht sich alles um Archie und seine Clique und auf den ersten Blick scheint Archie ein ganz normales Teenagerleben mit dem üblichen Drama zu leben: Schule, Liebe und Familie. Doch dann verstrickt sich Archie mit seiner Bande in die dunklen Geheimnisse von Riverdale. In der vierten Staffel steht das letzte Jahr an der Highschool bevor, doch natürlich kommt alles ganz anders und es muss Abschied genommen werden…

Trailer

Wöchentliche Episoden

Daybreak

24. Oktober 2019

„Mad Max“ trifft auf „Ferris macht blau“ und „The Walking Dead“. Klingt abgefahren und ist es vermutlich auch: Josh ist 17 Jahre alt, ein Außenseiter und frisch verliebt. Als wäre das nicht schon genug, bricht dann auch noch der nukleare Winter aus. Zombies und feindliche Gangs sorgen für Unruhe, doch Josh will seine große Liebe Sam finden. Das Herz will, was das Herz will.

Trailer

The Kominsky Method: Staffel 2

25. Oktober 2019

Sandy Kominsky (Michael Douglas) ist ein alternder Schauspieler, der als Acting-Coach den Hollywood-Nachwuchs unterrichtet. Gemeinsam mit seinem Agenten und guten Freund – wobei es eher eine liebevolle Hassliebe unter älteren Herren ist – Norman Newlander durchlebt Sandy die Hochs und Tiefs des Älterwerdens in Los Angeles, der Stadt der Jugend und Schönheit.

Trailer