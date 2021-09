Nirvana: Deluxe-Reissue von NEVERMIND zum 30. Jubiläum

Am Freitag, den 24. September 2021 jährt sich die Veröffentlichung des Nirvana-Klassikers NEVERMIND zum 30. Mal. Und das wird gefeiert: Die Plattenfirma hat jetzt bekannt gegeben, dass der Grunge-Meilenstein mit dem vermeintlich skandalösen Album-Cover eine Deluxe-Edition erhält.

NEVERMIND erscheint als Remaster und mit etlichen Live-Bonusstücken. Die „30th Anniversary Edition“ kommt am 12. November in den Handel, aber nicht nur als 2-CD-Set, LP und Deluxe-Digital-Download. Die größte Edition ist die „Super Deluxe“ – 5 CDs bzw. 8 LPs, mit vier Live-Mitschnitten: Amsterdam (25. November 1991; Del Mar, 28. Dezember, 1991; Melbourne 01. Februar 1992 sowie Tokio, 19. Februar 1992. Die Vinyl-Edition enthält außerdem eine 7-Inch: „Endless, Nameless” als A-Seite und „Even In His Youth”/„Aneurysm” als B-Seite.

