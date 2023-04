ONE WAYNE G: Mac DeMarco überrascht mit 199 bisher unveröffentlichten Songs

Der Musiker hat aus dem Nichts heraus 199 Songs von sich veröffentlicht – ohne Statement, Kommentar oder irgendeine Bemerkung.

Mac DeMarco hat eine Sammlung mit 199 bisher unveröffentlichten Songs unter dem Titel ONE WAYNE G herausgebracht. Das insgesamt neuneinhalb Stunden lange Material entstammt aus den vergangenen fünf Jahren (2018-2023).

Das Set ist chronologisch geordnet. Die Song-Titel bestehen aus den Aufnahme-Daten, nur einige haben zusätzliche Titel. Von dem bei Aufnahmen immer alleine arbeitenden Multiinstrumentalisten ist bekannt, dass er eine sehr umfangreiche Demo-Ansammlung besitzt. Der überraschenden Veröffentlichung liegt kein Statement oder Ähnliches des eigenwilligen „Prince of Indie-Rock“ bei.

Einen Grund dafür könnte er bereits in einem Interview 2017 geliefert haben: „Heutzutage kennen viele Leute meine Internetpräsenz, haben aber nicht unbedingt meine Musik gehört, was sehr seltsam ist“. Sollen sie sich doch erstmal 199 Demos anhören. Weiter sagte er: „Ich werde jetzt öfter auf der Straße angesprochen, aber ich bin nicht Leonardo DiCaprio oder so. Ich bin nur ein Trottel aus Kanada.“

ONE WAYNE G folgt auf das Instrumental-Album FIVE EASY HOT DOGS, das diesen Januar erschien. Mit diesem spielt er im Sommer jeweils drei Shows in New York City, Paris und London.