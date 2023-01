Mac DeMarco kündigt neues Instrumental-Album FIVE EASY HOT DOGS an

Nach vier langen Jahren hat Mac DeMarco über seine Homepage ein neues Album mit dem Titel FIVE EASY HOT DOGS angekündigt. Das Besondere daran: Es handelt sich dabei, so der Musiker, um eine rein instrumentale Produktion. Das 14-Track-Projekt erscheint am 20. Januar digital und auf CD, die Vinyl-Edition folgt am 12. Mai.

Seit HERE COMES THE COWBOY (2019) hat DeMarco mehrere Singles in Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen veröffentlicht, darunter „Moving Men“ featuring Myd und „Rolled Up“ in Kooperation mit Benny Sings. Auf ein gesamtes Studio-Werk, wobei (Spoiler) diese Bezeichnung seiner Neuankündigung kaum gerecht wird, hat DeMarco seine Fans dennoch warten lassen.

„Ein paar Mikrofone, ein altes Model D und ein TX7“

Nach einer Live-Show in der Bay Area in San Francisco machte sich DeMarco im Januar 2022 auf den Weg, um sein nächstes Werk aufzunehmen. „Ich hatte meine Gitarren dabei, einen Bass, ein seltsames kleines Schlagzeug mit einer Kick-Drum, die wir im Golden Gate Park in zwei Hälften gesägt hatten, alle Ständer und Kabel, die ich brauchte, ein paar Mikrofone, ein altes Model D [Mikrofon-Modell von „Behringer“] und einen TX7 [Drumcomputer]“, erinnerte er sich in einer Pressemitteilung. „Ich suchte mir nach und nach ein paar Sachen zusammen, um das Ganze so reisefreundlich wie möglich zu machen.“

DeMarco auf den Spuren seiner Vergangenheit

Jeder Song der Produktion wurde in der Stadt aufgenommen und abgemischt, die im Titel genannt wird. Die Trackliste spiegelt die chronologische Reihenfolge wider, in der die Stücke produziert wurden, beginnend mit „Gualala“ und endend mit „Rockaway“. „Der Plan war, in den Norden zu fahren und nicht nach Hause nach Los Angeles zu kommen, bis ich mit einer Platte fertig bin“, erklärt er. „Das war wie eine Tournee, nur dass es keine Konzerte gab und ich dabei ansonsten nur Geld verprasst hätte. (…) Einige Orte habe ich länger besucht als andere, einige kannte ich aus der Vergangenheit, andere nicht so sehr“, so DeMarco weiter. Zu einem weiteren unserer Indie-Geheimtipps gelangt ihr hier.

„Ich habe versucht, die ganze Zeit über etwas zu tun. Wenn ich nicht wusste, was in einer Stadt los war, bin ich einfach so lange herumgelaufen, bis mich jemand erkannt hat, und habe dann weitergemacht. Auf diese Weise habe ich eine Menge interessanter Leute kennengelernt und coole Erfahrungen gesammelt.“ DeMarco fuhr fort: „Die Art des Herumreisens und Aufnehmens eignet sich nicht dazu, herumzusitzen und zu planen oder darüber nachzudenken, was ich eigentlich machen wollte. Ich hatte nie einen Sound im Kopf oder ein Thema oder irgendetwas, ich habe einfach angefangen aufzunehmen. (…) Glücklicherweise geben sich die Aufnahmen aus dieser Zeit alle die Hand, sie haben eine gemeinsame musikalische Identität. Ich war mittendrin, als ich daran gearbeitet habe und das Album ist das, was dabei herauskam, genau so, wie es war. Diese Platte klingt so, wie es sich anfühlt, so herumzurollen wie ich es getan habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit.“ Wie es zum Albumtitel, auf Deutsch „Fünf einfache Hot Dogs“, kam und ob sich auch dahinter eine Geschichte verbirgt, verrät er bisher (noch) nicht.

Die Tracklist zu „FIVE EASY HOT DOGS“

Gualala Gualala 2 Crescent City Portland Portland 2 Victoria Vancouver Vancouver 2 Vancouver 3 Edmonton Edmonton 2 Chicago 1 Chicago 2 Rockaway

Sein aktuelles Werk HERE COMES THE COWBOY gibt es hier zu hören: