Mac DeMarco führt Regie bei Iggy Pops neuem Musikvideo zu „Sonali“

Iggy Pop hat ein Musikvideo zu seiner neuesten Single aus seinem aktuellen Album FREE veröffentlicht – und es wurde von Mac DeMarco inszeniert. Am 06. September 2019 veröffentlichte Iggy Pop mit FREE sein 22. Solo-Studioalbum. FREE ist der Nachfolger der 2016 erschienenen Platte POST POP DEPRESSION.

In dem Musikvideo zu „Sonali“ tritt mit dem „Eidechsenmann“ ein bekanntes Gesicht in Erscheinung: Das Reptil in Iggys Clip wird von Musiker Tommy Midnight gespielt. In dem bizarren Video steuert der gut gekleidete Echsenmann sein pelzbedecktes Cabriolet durch den Berufsverkehr auf dem Weg zu seiner Echsenfreundin (gespielt von DeMarcos realer menschlicher Freundin Kiera McNally). Das Skript wurde von Ruby Sylvain und Leron Thomas geschrieben.

Das Reptilienthema geht auf DeMarcos „Nobody“-Video zurück, in dem Mac selbst einen Eidechsenmenschen mimte.

Der kanadische Musiker Mac DeMarco veröffentlichte am 10. Mai 2019, fast genau zwei Jahre nach dem Vorgänger THIS OLD DOG, sein viertes Studioalbum HERE COMES THE COWBOY. In seiner Musik kombiniert DeMarco seit jeher verschiedene Musikstile, wie Indierock und Psychedelic-Folk.