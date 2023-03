Bei den 95. Academy Awards kam wie gewohnt auch die Musik nicht zu kurz.

Bis kurz vor der Award-Show war Lady Gaga nicht offiziell eingeplant, da diese derzeit für die Dreharbeiten von „Joker: Folie à Deux“ eingespannt ist. Im letzten Moment konnte sie es dennoch einrichten, den Song „Hold My Hand“ aus „Top Gun: Maverick“ live zu performen.

Oscars 2023: Rihanna mit bemerkenswerter Performance

Mit Lady Gaga waren alle fünf nominierten Künstlerinnen und Künstler der Kategorie „Best Original Song“ in der Show zu hören.

Auch die anderen Interpreten konnten mit bewegenden Performances überzeugen: Rihanna sang „Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“.

Stephanie Hsu, David Byrne und Son Lux standen für „This Is a Life“ aus „Everything Everywhere All at Once“ auf der Bühne:

Sofia Carson und Diane Warren performten „Applause“ aus „Tell It Like a Woman“:

Rahul Sipligunj und Kaala Bhairava sangen „Naatu Naatu“ aus RRR:

„In Memoriam“ mit Lenny Kravitz

Auch Lenny Kravitz trat im Rahmen der diesjährigen Oscar-Verleihung auf. Der 58-Jährige begleitete den „In Memoriam“-Teil der Show mit einer musikalischen Darbietung von „Calling All Angels“. Seit 1994 gehört das Segment fest zu den jährlichen Academy-Awards, bei dem diesmal mehr als 200 Leute aus der Filmbranche geehrt wurden.