Ozzy Osbourne ging zu Halloween als Kanye West

Gemeinsam mit seiner Frau imitierte Ozzy Osbourne die obskuren Looks von Kanye West und Bianca Censori.

Während ihrer Europa-Reise im Sommer zogen Kanye West und seine Partnerin Bianca Censori alle Blicke auf sich. Grund dafür waren nicht nur ihre etwas fragwürdigen Tätigkeiten, sondern auch ihre obskuren Outfits. Weitaus positiveres Feedback erhielten nun Ozzy Osbourne und seine Ehefrau Sharon Osbourne, die sich an Halloween als das Promi-Paar verkleideten.

Während sich der Musiker ganz in schwarz kleidete und sein Gesicht samt Maske, Kapuze und Sonnenbrille gänzlich vermummte, parodiert seine Lebensgefährtin Censoris „stark reduzierten“ Look. Dabei trug sie einen fleischfarbenen Ganzkörper-Body, durchsichtige Pumps und – das wichtigste Accessoire – ein lila Sofakissen vor der Brust. Ihre Fans feiern die Imitation unter dem aktuellen Instagram-Post der Osbournes. Eine Userin schreibt: „Ihr habt Halloween gewonnen!“ „Das ist so lustig“, findet ein andere.

Die durch den Kakao gezogenen Outfits trugen West und seine Frau vor einigen Monaten in Florenz zur Schau. Besonders auffällig waren dabei die gegensätzlichen Intentionen des Ehepaars. Während der Rapper vergeblich darauf hoffte – dank des um den Kopf gewickelten Pullovers – nicht erkannt zu werden, ist die Kleidung seiner Partnerin besonders auffällig. Censoris obszöner Nackt-Look soll wohl sogar einige Anwohner:innen so verärgert haben, dass sie die Polizei gerufen haben.

Nicht nur in Italien sorgte das Paar für Aufsehen. Auch in Berlin ließen sich Kanye West und seine Partnerin blicken. In ähnlicher Outfit-Auswahl, stellte sich der Rapper mit seiner Begleitung an der Dönerbude „Mustafas Gemüsekebap“ in Kreuzberg an.