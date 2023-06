Wo es noch Tickets gibt, wie die Anreise gelingt und welche Songs Placebo spielen, erfahrt ihr hier.

Placebo befinden sich mitten in ihrer aktuellen Europa-Tour. Am Sonntag (18. Juni) traten sie auf dem Hurricane Festival auf, am Dienstag (20. Juni) geht es in München in der Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals in München weiter. In diesem Artikel findet ihr alles, was ihr zum Konzert wissen müsst.

Tickets

Es sind noch Tickets für die München-Show von Placebo verfügbar. Diese lassen sich auf der Plattform Münchenticket finden und sie kosten 73 Euro.

Anfahrt und Parken

Mit dem Auto

Die Veranstalter:innen weisen auf der Website ausdrücklich darauf hin, dass es rund um das Festival keine Parkmöglichkeit gibt. Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, werden daher gebeten, auf einem Park&Ride-Parkplatz in der Stadt zu parken und dann mit dem ÖPNV anzureisen. Eine Übersicht über solche Parkplätze in München gibt es auf der Website der Stadt.