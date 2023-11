Preis für Popkultur: Alles Infos zum Award in Berlin im Überblick

Am 23. November wird zum siebten Mal der Preis für Popkultur verliehen. Alle Infos zum Event hier.

Eigentlich hätte der Preis für Popkultur am 05. Oktober in Berliner Theater des Westens stattfinden sollen, daraus wurde aber dann doch nichts. Weil die „notwendige Summe an Spenden und Sponsoring“ nicht rechtzeitig generiert werden konnte, wurde die Veranstaltung verschoben. Jetzt findet die Preisverleihung am Donnerstag, den 23. November, im Colloseum in der Hauptstadt statt. Alle wichtigen Infos rund um den Musikpreis gibt es hier.

Preis für was?

Der Preis für Popkultur ist eine jährliche Veranstaltung, die Leistungen und kulturelle Beiträge im Bereich der Popkultur in Deutschland würdigt. Der Award hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und Kreativität in der deutschen Popkulturszene zu fördern und zu feiern.

Ins Leben gerufen wurde er einst als Alternative zum immer grotesker werdenden Musikindustrie-Award Echo – diesen gibt es mittlerweile nicht mehr. Den Preis für Popkultur schon.

Umstrukturierungen des 2023er Awards

Nachdem Location und Datum geändert werden mussten, hatte der Verein für Popkultur ein ausführliches Statement zu der Situation auf Instagram geteilt. In diesem heißt es unter anderem: „Nach kurzem und heftigem Durchatmen im Vorstand waren wir uns schnell einig, dass es die Nominierten mit ihren tollen kreativen Leistungen für die Weiterentwicklung der Popkultur in Deutschland verdient haben, ihre Auszeichnungen im schönsten Rampenlicht entgegenzunehmen, das wir im Namen der vielen hundert Mitglieder des Vereins für Popkultur bieten können.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welche Preise? Welche Künstler:innen?

In zehn Kategorien werden Gewinner:innen gekürt. Es gibt jeweils fünf oder sechs Nominierte. Dies sind alle im Überblick:

Lieblingskünstler:in:

Cro

Cloudy June

Lie Ning

Nina Chuba

Peter Fox

Lieblingsband:

Brutalismus 3000

BUKAHARA

Gaddafi Gals

Provinz

Tokio Hotel

Lieblingsalbum:

Blond – PERLEN

Makko – LIEB MICH ODER LASS ES, PT. 1

Milky Chance – LIVING IN A HAZE

Nina Chuba – GLAS

Pashanim – HIMMEL ÜBER BERLIN

Lieblingssong:

Ayliva, Mero – „Sie weiß“

Nina Chuba – „Wildberry Lillet“

Peter Fox, Inéz – „Zukunft Pink“

Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes – „Friesenjung“

southstar – „Miss You“

Udo Lindenberg x Apache 207 – „Komet“

Lieblingsproduzent:

Aaron Ahrends

Miksu/Macloud

Philip Brooks

Spoke

Suena

Lieblingsvideo:

ACE TEE & BackRoad Gee – „Shake It Fo Me“

Albertine Sarges – „Hold On“

Apsilon – „Lauf Weg“

CONNY – „Kannst du woanders traurig sein“

Shirin David – „Lächel doch mal“

Hoffnungsvollste:r Newcomer:in:

anaïs

Blumengarten

BROCKHOFF

Dante YN

Power Plush

Beeindruckendste Liveshow:

ÄTNA – Push Life Tour

Ayliva – Weißes Herz Tour

Blond – Perlen (Album-Releasekonzert)

Jeremias – Paris (Live im Waschhaus Potsdam)

No Angels – 20 Celebration, Eine Sommernacht in Berlin (Live in der Wuhlheide)

Bewegendste Geschichte:

Cui Bono – Wer hat Angst vorm Drachenlord

Kayla Shyx – Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert

MARYAM.fyi – Baraye (Frau, Leben, Freiheit)

Puls Musikanalyse – Miss You: Klaut Robin Schulz einem Newcomer den Hit?

Xatar – Rheingold

Gelebte Popkultur:

20 Jahre c/o pop Festival

Immergut Festival – Ehrenamt für die Musik

Laut gegen Nazis – Campus Open Air 2022, Cottbus

MARYAM.fyi – Baraye (Frau, Leben, Freiheit)

Rockers United – Stop The War (Fight For Love)

Musikexpress selbst wird dieses Jahr auch bei der Veranstaltung vor Ort sein und dort die Kategorie „Lieblingsband“ vorstellen. Bleibt nur noch abzuwarten, wer den Award mit nach Hause nehmen darf.

Wer ein Gefühl für die Veranstaltung rund um den Award bekommen möchte, sollte sich Film zum Event 2022 anschauen. Mehr Informationen zur Veranstaltung 2022 bekommt ihr hier.