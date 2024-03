„Queen Rock Montreal“: Konzertfilm in neuer Qualität auf Blu-ray

Außerdem wird es den Livemitschnitt auf CD und Vinyl geben.

Die Live-Performance von Queen in Montreal gab es bereits Anfang des Jahres in IMAX Kinos zu sehen. Nun haben Fans der Band erstmals die Möglichkeit, das Konzert zu sich nach Hause zu holen. Ab dem 10. Mai erscheint der Konzertfilm auch auf Blu-ray.

Historischer Moment für die Band

Die beiden Montreal-Konzerte im November 1981 vor je 18.000 Zuschauer:innen markierten einen historischen Moment für Queen. Nach ihren bahnbrechenden Erfolgen in den 1970ern startete die Band populärer denn je in die 1980er mit dem erfolgreichen Album THE GAME, das zwei ihrer größten US-Singles „Another One Bites The Dust“ und „Crazy Little Thing Called Love“ enthielt , gefolgt von „Under Pressure“.

Aufgenommen 1981 und zuletzt veröffentlicht als Konzertfilm mit dem Titel „Queen Rock Montreal“, wird der Konzertfilm jetzt als Doppel-Blu-ray und Doppel-4K-UHD-Package, sowie Doppel CD und Triple Vinyl veröffentlicht.

„Queen Rock Montreal“ mit Live-Aid-Auftritt

Die Titelliste des Albums präsentiert mit 28 Songs 70er-Jahre Klassikerund damals neuere Hits inklusive Fanfavoriten und Album-Tracks, sowie die zwei Titel, „Flash“ und „The Hero“, die exklusiv auf den Audio-Versionen des Albums sind. Diese werden als 2CD, 3LP und spezielle farbige 3LP in transparentem Blau veröffentlicht.

Zum Konzert aus Montreal wird auch Queens legendäres Konzert bei Live Aid gereicht, inklusive der Performance von „Is This The World We Created…?“ von Freddie Mercury und Brian May. Hier kann vorbestellt werden.