Tiësto sagt Super-Bowl-Gig aus familiären Gründen ab

Er wäre der erste DJ gewesen, der während des Spiels auflegt – aber die Familie geht vor.

Tiësto hätte am Sonntag, dem 11. Februar, eigentlich als allererster In-Game-DJ beim 58. Super Bowl auflegen sollen. Diesen besonderen Auftritt hat der Niederländer jetzt jedoch abgesagt, weil er wegen eines „persönlichen, familiären Notfalls“ nach Hause fliegen muss.

Im Allegiant Stadium nahe Las Vegas treffen in wenigen Tagen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Dort wird das wichtigste Spiel der diesjährigen NFL-Saison ausgetragen – der Super Bowl. Wie in jedem Jahr geht es bei dem Match aber nicht nur um die sportliche Leistung der Teams, sondern auch darum, was drumherum passiert. Das musikalische Rahmenprogramm, inklusive der berühmten Halftime-Show, wird auch 2024 wieder mit internationalen Stars geschmückt. Unter anderem war auch Tiësto dafür vorgesehen, der wenige Tage vor dem Event seine Absage publik macht.

„Die Familie steht immer an erster Stelle“

Ihm sollte die Ehre zuteil werden, der erste DJ zu sein, der dass das Spiel während der Aufwärmphase der Spieler und in den Pausen mit seinen Tracks untermalt. Sein Set wollte er ebenfalls auf seinen Social-Media-Kanälen live streamen. Daraus wird jetzt allerdings nichts, da der 55-Jährige einen „persönlichen, familiären Notfall“ hat und dafür nach Hause fliegen wird. In einem Beitrag auf „X“ schreibt er: „Ich und mein Team haben monatelang etwas ganz Besonderes vorbereitet, aber ein persönlicher familiärer Notfall zwingt mich, am Sonntagmorgen nach Hause zu kommen. Es war eine schwere Entscheidung, das Spiel zu verpassen, aber die Familie steht immer an erster Stelle. Ich danke der NFL für die Zusammenarbeit und freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um in Zukunft etwas Unglaubliches zu schaffen!“

Weitere Musik-Acts geplant

Auch vor der geplanten Super-Bowl-Show soll der DJ eigentlich noch am 8. und 9. Februar je ein Konzert in New York geben. Ob er diese weiterhin wahrnehmen wird, ist bisher nicht klar. Ebenso wenig ist bekannt, ob er beim NFL-Event durch jemand anderen ersetzt wird, oder seine Rolle am Abend gestrichen bleibt. Auch ohne den Niederländer wird das Match einige musikalische Highlights bieten können, unter anderem mit Usher in der Halftime-Show und Gwen Stefani als Pre-Game-Act. Alle weiteren Auftritte könnt ihr hier nachlesen.