Rammstein dominieren diverse Bestseller-Listen bei Amazon

Trotz der Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann dominiert Rammsteins Diskografie die Amazon-Bestsellerlisten in mehreren Kategorien.

Für Rammstein läuft es nicht nur in den deutschen Albumcharts, sondern auch in den Amazon-Rankings trotz des Skandals um Till Lindemann hervorragend. Die Diskografie der Berliner Band ist ist trotz (oder wegen?) des medialen Aufruhrs extrem gefragt, wie ein Blick in diverse Bestseller-Listen des Onlineshopping-Riesen zeigt.

In der Gesamtkategorie „Rock“ müssen sich Rammstein derzeit nur dem neuen Album „In Times New Roman …“ von Queens Of The Stone Age geschlagen geben. Dafür feiern etliche Alben der Gruppe hier große Erfolge: „Zeit“ (in einer Special Edition im Digipack) belegt Platz 2, „Rammstein“ (2019) Platz 4, Lindemanns „Live in Moscow“ (2021) kommt auf Platz 5, eine andere Edition von „Zeit“ belegt Platz 9.

Das ist aber noch lange nicht alles: „Liebe Ist Für Alle Da“ (2009) kommt in dieser Liste auf die 11, „Mutter“ (2001) belegt Platz 12, „Reise, Reise“ (2004) Platz 14, „Sehnsucht“ (1997) schafft Platz 15, „Rosenrot“ (2005) liegt auf Platz 16, „Made In Germany (1995-2011)“ in der 2CD-Edition auf Platz 18, „Herzeleid“ (1995) auf Platz 23, eine 1-CD-Version von „Made In Germany 1995-2011“ auf Platz 26 — und es befinden sich sogar noch weitere Alben und Sondereditionen in dieser Rubrik.

Weitere Bestseller-Listen

Schaut man in die Unterkategorie „Rock’n’Roll“, belegen Rammstein hier mit drei Singles Platz 1-3: „Du Hast“ (1997) als weiße 7-Inch-Vinyl, „Adieu“ (2001) als 10-Inch-Vinyl und „Adieu“ (2001) als CD-Single.

Wenig überraschend ist, dass die Liste „Rock aus Deutschland“ ebenfalls von Rammstein angeführt wird – hier belegen Rammstein (und Lindemann) alle Plätze von 1 bis 12 sowie 14-17 und kommen auch im weiteren Verlauf immer mehrfach vor.

Weil man die Band wohl auch der Kategorie „Alternative & Indie“ zurechnen darf, sind sie dort ebenfalls vertreten: Platz 3 für „Mutter“ (2001), Platz 4 für „Sehnsucht“ (1997), Platz 15 für „Völkerball“ (2006), Platz 26 für „Herzeleid“ (1995).

Auch in der Bestenliste der Kategorie „Metal & Hardrock“ sieht es gut aus — hier belegen Lindemann & Co. Platz 1 („Zeit“), Platz 2 („Rammstein“), Platz 4 („Zeit“, Digipack), Platz 5 („Mutter“), Platz 6 („Sehnsucht“), Platz 8 („Made in Germany 1995-2011, 2CD), Platz 11 („Mutter“ als LP), Platz 12 („Zeit“, 2-LP-Version), Platz 13 („Reise, Reise“), Platz 14 („Rammstein“), Platz 20 (Herzeleid), Platz 23 („Sehnsucht“, LP), Platz 27 („Du Hast“, Weiße 7-Inch-Single), Platz 29 („Liebe Ist Für Alle Da“), 30 („Völkerball“) sowie Platz 33 („Rosenrot“).

Ebenfalls erfolgreich vertreten sind Rammstein in den Unterkategorien „Alternative Metal“ (Platz 2 bzw. 14 für zwei Editionen von „Völkerball“, Platz 3 für „Herzeleid“, Platz 7 für „Live Aus Berlin“ sowie in der Kategorie „Limited Edition, in der Rammstein Platz 1, 3,6,7 und 14 Lindemann Platz 2 belegen. „Made In Germany“ besetzt (in unterschiedlichen Editionen) außerdem in der Kategorie „Best Of“ die Plätze 2 und 3.

Zuvor hatte die Rammstein-Plattenfirma Universal Music bekannt gegeben, alle Kooperationen mit der Band ruhen zu lassen, bis die Missbrauchsvorwürfe geklärt sind.