Rammstein: LIFAD-Forum wird bald dicht gemacht

Am 29. Februar 2024 soll die Anlaufstelle für Rammstein-Fans endgültig geschlossen werden.

Das LIFAD-Forum wird offline genommen, so die Information vom Rammstein-Management. Nach dem 29. Februar 2024 gibt es keine exklusiven Vorverkaufsmöglichkeiten mehr für die nächste Tour oder auch Special-Merchandise-Artikel und andere Band-Insights auf dieser Plattform. Der Grund für die Schließung des Rammstein-Community-Forums: Die Software ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und Social Media lässt es obsolet werden.

Der Name der Community-Seite entstammt dem 2009er Albumtitel „Liebe ist für alle da“. Zu dem Zeitpunkt der Gründung des Forums war die Anzahl und Ausprägung von sozialen Netzwerken weit entfernt von der gegenwärtigen, schieren Masse an Mitteilungsmöglichkeiten. Wenn zum Beispiel Rammstein nun Alltagseindrücke teilen möchten, machen sie dies auf den eigenen Social-Media-Kanälen statt via LIFAD-Forum den Weg übers Rammstein-Management zu gehen, die bisher das Forum mit neuen Inhalten bestückten.

Als es zuletzt (Oktober 2024) via der Community-Plattform die Chance gab, vor allen anderen Karten für die Europatour 2024 zu ergattern, wurden auch zu dem Zeitpunkt schon beanstandet, dass es häufiger zu Fehlfunktionen kommen würde. Zudem soll selbst die Art der Fan-Bindung nicht mehr zu einer hohen Besucher:innenzahl des LIFAD-Forums geführt haben.