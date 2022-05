Rammstein live in Berlin 2022: Alle Infos im Überblick

Kurz nach der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums ZEIT touren Rammstein durch Europa. Nachdem sie kürzlich bereits in Leipzig zu Gast waren, kommen sie in die Bundeshauptstadt Berlin, ihre Heimatstadt. Bei uns gibt es alle Infos für die Konzerte am 4. und 5. Juni 2022 im Überblick.

Einlass zur Rammstein-Show in Berlin

Fans sollten beachten, dass der Einlass für beide Konzerte, am Samstag und am Sonntag, um 15:30 Uhr beginnt. Die Show selbst beginnt dann um ca. 19 Uhr. Als Vorgruppe spielt an beiden Abenden das französische Klavierduo Duo Jatekok, bevor dann Rammstein jeweils gegen 20:30 Uhr selbst auf die Bühne kommt. Das Konzert soll um ca. 23 Uhr enden.

Tickets

Ursprünglichen sollten die Konzerte bereits 2020 stattfinden, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Band damals ihre Europa-Tour absagen. Auch aus den Nachholterminen 2021 wurde nichts. Nun ist es aber endlich so weit. Wer bereits Tickets für eines der Konzerte 2020 oder 2021 gekauft hat, muss nichts weiter tun: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Wer bisher kein Ticket ergattern konnte, wird wohl auf einen erneuten Besuch von Rammstein in Berlin warten müssen. Sowohl die Show am 4. als auch die am 5. Juni sind restlos ausverkauft.

Die Tickets für die Shows sind personalisiert. Daher müssten Besucher*innen ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder kurzfristig am Konzerttag an den Kassen am Stadion.

Für das Umschreiben vor Ort muss die Person, die das Ticket gekauft hat bzw. deren Name auf dem Originalticket steht, persönlich vor Ort am Ticketschalter anwesend sein und sich ausweisen können. Außerdem muss sie das Originalticket vorlegen können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umpersonalisierung vor Ort ist, dass die Tickets nicht auf Zweitplattformen erworben wurden.

Anfahrt zum Olympiastadion

Die Show findet im Berliner Olympiastadion statt. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu eignen sich insbesondere die S-Bahnlinien 9 und 3, sowie die U-Bahnlinie 2. Alle drei halten an der Station „Olympiastadion“. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle „Flatowallee“ fahren. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Wer dennoch mit dem Auto fahren möchte, muss sich lange Wartezeiten vor und vor allem nach dem Konzert einstellen. Das Olympiastadion erreichen Autofahrer*innen aus dem Westen über die Heerstraße. Wer über den Stadtring anfährt, muss die Ausfahrt „Messedamm“ oder „Kaiserdamm“ nehmen. Rund um das Stadion gibt es einige öffentliche Parkplätze, die allerdings teilweise gebührenpflichtig (ca. 10 Euro) sind.

Wetter in Berlin

Die Konzertbesucher*innen erwartet sowohl am Samstag (4. Juni), als auch am Sonntag (5. Juni) ein lauer Sommerabend bei rund 20 Grad. Regen wird momentan an keinem der Abende erwartet.

Das darf (nicht) mitgebracht werden

Zum Konzert im Berliner Olympiastadion dürfen Besucher*innen nur Taschen bis maximal DIN A4 (30 cm x 21 cm x 20 cm) mitzunehmen. Es wird vor Ort keine Möglichkeit geben, größere Taschen und Rucksäcke abzugeben. Folgende Gegenstände sind außerdem im Stadion verboten:

Große Taschen wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion

Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art

Licht- und Videoausrüstungen

GoPro Kameras

Selfie Sticks

elektronische Geräte wie z.B. Tablets, Laptops, Powerbanks, mit Ausnahme von Mobiltelefonen

Essen und Getränke

Stühle, Hocker, Klappstühle

Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray, etc.

Glasbehälter

Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer

große Fahnen und Poster (inkl. Stöcke)

Helme

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Alle kommenden Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

