Rammstein: Sicherheitskonzept für Dresden-Shows nach Kritik angepasst

Nach einer eigens einberufenen Sicherheitskonferenz einigte man sich auf einige Änderungen.

Nachdem es bei den ersten beiden Rammstein-Konzerten in der Dresdner Rinne am 18. und 19. Mai 2024 zu massiver Kritik an der Organisation kam, wurden die Sicherheitskonzepte für die restlichen Konzerte angepasst. Heute Abend (19.5.) spielt die Berliner Band das letzte von vier Dresden-Konzerten.

Wie „Mdr.de“ berichtet, hat die Stadt Dresden am Freitag auf einer eigens einberufenen Sicherheitskonferenz beschlossen, zwei zusätzliche Ausgänge auf dem Gelände zu errichten. Zusätzlich sollen die bereits bestehenden Ausgänge erweitert werden.

Kartenbesitzer wurden per E-Mail über die neuen Ausgänge informiert. Auf dem Konzertgeländen machten sowohl Hinweise als auch Durchsagen darauf aufmerksam.

Kritik an der Organisation: „Habt ihr nichts aus der Loveparade gelernt?“

Bezüglich der Organisation und der Location hatte es von Fanseite in den letzten Tagen massive Kritik gehagelt. „Hat man nicht aus der Loveparade gelernt?“, schrieb eine Person etwa. „War super schlecht organisiert. Besonders das Herunterkommen vom Gelände war die reinste Katastrophe. In Dänemark fand das Rammstein-Konzert auch auf einer Wiese statt, und da gab es null Gedränge und alle kamen fix vom Gelände runter“, schrieb ein anderer Konzertbesucher.

„Chaos-City allerdings überhaupt nicht. Noch nie habe ich so viele umherirrende Menschen auf der verzweifelten Suche nach dem richtigen Bus/Bahn gesehen. Exorbitant viele 🙈, hatte schon fast etwas von einem Zombie Walk. Alle haben versucht, sich navigieren zu lassen, aber zumindest ich bin zwei Stunden fremdgesteuert durch die Gegend geirrt, bevor die ersehnte 68 in der richtigen Richtung auf der heiligsten aller Anzeigetafeln erschien 🙏. Schnell im Morgengrauen zurück in den Prenzlberg, da wird alles wieder gut. Ich meine, Dresden ist zwar nicht New York, aber auch nicht Hagenow (wo ich ursprünglich herkomme), und selbst dieser kleine, unsäglich langweilige Ort in MV (Richard weiß sicher noch, wie scheiße öde es dort war und immer noch ist, so er Wikipedia mal anvertraut hat 😂), aber selbst Hagenow hätte das mit den Öffis besser hinbekommen. Das war wirklich unterirdisch, was die (sich) da geleistet haben“, kritisierte ein anderer Fan.

Rammstein: die Tourdaten 2024

Die Tour von Rammstein im Jahr 2024 umfasst insgesamt 30 Konzerte in 12 verschiedenen Ländern. Die verbleibenden Tourtermine sind:

19. Mai 2024: Dresden, Deutschland (Rinne)

24. Mai 2024: Belgrad, Serbien (Ušće Park)

25. Mai 2024: Belgrad, Serbien (Ušće Park)

30. Mai 2024: Athen, Griechenland (Olympia-Sportkomplex)

5. Juni 2024: San Sebastian, Spanien (Estadio Anoeta)

8. Juni 2024: Marseille, Frankreich (Orange Velodrome)

11. Juni 2024: Barcelona, Spanien (Estadi Olimpic)

15. Juni 2024: Lyon, Frankreich (Groupama Stadium)

18. Juni 2024: Nijmegen, Niederlande (Goffertpark)

19. Juni 2024: Nijmegen, Niederlande (Goffertpark)

23. Juni 2024: Dublin, Irland (RDS Arena)

27. Juni 2024: Ostende, Belgien (Park Nieuwe Koers)

28. Juni 2024: Ostende, Belgien (Park Nieuwe Koers)

5. Juli 2024: Kopenhagen, Dänemark (Valbyparken)

11. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

12. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

13. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

17. Juli 2024: Klagenfurt, Österreich (Wörthersee Stadion)

18. Juli 2024: Klagenfurt, Österreich (Wörthersee Stadion)

21. Juli 2024: Reggio Emilia, Italien (RCF Arena)

26. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)