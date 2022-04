Rammstein auf Stadion-Tour: Termine 2022 bleiben bestehen

Foto: picture alliance/dpa, Christoph Soeder. All rights reserved.

Positive Nachrichten für Rammstein-Fans. Laut Danny Uhlmann, der als Sicherheitschef der Rockband agiert, wird die Rammstein-Stadion-Tour am 15. Mai 2022 in Prag fortgesetzt. Dies teilte er auf seinem Instagram-Account mit. Auf der dazugehörigen Grafik sind die verschiedenen Tourstopps eingezeichnet. Die Bildunterschrift lautet: „Nach zwei Jahren bald wieder auf Tour!“. „Metal Hammer“ berichtete zuerst.

Zuvor wurde die Rammstein-Stadion-Tour aufgrund der Corona-Pandemie 2019 unterbrochen und auf 2021 verlegt. Mit Leipzig, Klagenfurt, Zürich, Stuttgart, Düsseldorf und zwei Terminen in Hamburg sind sieben Auftritte in sechs deutschsprachigen Städten geplant. Neben der Tour können sich die Fans der Band aus Berlin zudem auf das neue Album ZEIT freuen, das am 29. April 2022 erscheint.

