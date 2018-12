AnnenMayKantereit Schlagschatten 

Das geht richtig gut los, „Marie“ ist zweieinhalb Minuten lang ein sehr persönlicher Abgesang auf die Sicherheit und den Optimismus, die prägende Zeile steht gleich am Anfang: „Die Vögel scheißen vom Himmel und ich schau dabei zu“. Darin erkennt sich jeder wieder, egal, ob man Trump auf Wahlkampfrallye erlebt, Friedrich Merz bei Anne Will zuschaut oder den Zugvögeln auf ihrem Weg in den Süden.

Und natürlich besitzt Henning May die Stimme, um dieses Elend formvollendet zu betonen. Die Problemzone des Songs beginnt nach zweieinhalb Minuten, da steigt die Band nämlich in einen freundlichen Shuffle ein und lässt die Sonne rein, die in diesem Song eigentlich nichts zu suchen hat. Egal, wer schon immer auf ein Lied gewartet hat, das Die Höchste Eisenbahn mit den Mumford & Sons von früher zusammenbringt: Hier ist es.

SCHLAGSCHATTEN folgt auf das 2016er-Nummer-eins-Album des Kölner Trios, die Fans sagen gerne AMK, was jetzt zur Verwirrung führen könnte, weil AKK an die Spitze der CDU strebt. Was Band und Politikerin gemeinsam haben, ist dieses diffuse Gefühl, dass die Dinge bleiben, wie sie sind und dennoch kein Stillstand herrscht. Nennen wir es: agilen Konservatismus.

Die Lieder auf SCHLAGSCHATTEN hadern mit der Liebe, sind mal missmutig („Ich geh heut nicht mehr tanzen“) mal arschkickend („Freitagnacht“), wobei auch hier die Distanz zum Leben der Anderen erkennbar bleibt. Die Musik dazu klingt häufig extrem handgemacht, es gibt Chanson-, Gypsy-, Gospel-, Folk- und Blues-Elemente, ein Klang wie aus der Musikmanufaktur, wo Plastik keine Chance hat.

„Weiße Wand“ ist ein Bruch, weil elektronisch, ähnlich wie die bereits erwähnten Mumford & Sons ab ihrer dritten Platte. Was aber vor allem hängen bleibt: Die Songs sind größtenteils gut. Und die Stimme von Henning May gar nicht mehr so prägend, wie man in Erinnerung hatte.

Hier kann man „Schlagschatten” von AnnenMayKantereit bestellen.