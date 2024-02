The 1975 arbeiten an neuem Album und spielen Snippet live

Kürzlich kündigten sie eine Konzert-Pause ab April an – diese wollen sie für die neue Platte nutzen.

The 1975 sind gerade im Rahmen ihrer „Still… At Their Very Best“-Tour in Europa unterwegs. Bei ihrem Birmingham-Konzert am Mittwoch, den 21. Februar, gab Frontmann Matty Healy bekannt, dass die Band aktuell an einem neuen Album arbeitet. Einen kurzen Teaser eines Songs stimmte er noch vor Ort an. Ein Video des Snippets seht ihr hier.

Entwarnung bei The 1975: Kein Abschied für immer

Diese Nachricht kommt für die Fans der Gruppe sowohl überraschend als auch erleichternd. Im September hatte Healy nämlich angekündigt, dass The 1975 eine „zeitlich unbestimmte Pause“ von Live-Auftritten einlegen werden, wenn die aktuelle Tour am 24. März in Amsterdam endet. Diesen Moment griff er jetzt wieder auf und erwähnte dabei die Befürchtung der Anhänger:innen, dass die Band „für eine Ewigkeit verschwinden würde“ – und gab Entwarnung.

„Wir arbeiten gerade an einer neuen Platte“, erklärte er, bevor er einen kurzen Ausschnitt eines neuen Titels von seinem Handy abspielte. Er führte weiter aus: „Ich nehme an, dass ich ohne meine Freunde nicht arbeiten kann … wir sind irgendwie The 1975.“ Abschließend sagte Healy: „Wir werden weggehen und – hoffentlich – ein gutes neues Album machen. Ich weiß nur nicht, was ich in der Zwischenzeit machen soll, wirklich.“

Seht hier ein Video von Healys Ansprache:

In wenigen Wochen werden The 1975 mit ihrer Tournee auch in Deutschland ankommen – Hamburg, Berlin, München, Köln und Frankfurt stehen auf dem Plan. Für einige Termine sind aktuell sogar noch Tickets verfügbar.

The 1975 live in Deutschland – Tourdaten im Überblick: