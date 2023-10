Vielfalt und Gäste: Die englischen Indie-Allrounder zeigen sich in guter Form.

Indie als Genre: Vocals ohne Lead, Sounds mit Hall und leichter Schräglage, Retro-Atmo, Melodien an allen Ecken, nur nicht solche, die sich sofort verankern. Seite Ende der Nullerjahre bedient der Bombay Bicycle Club diese Kategorien mit großer Zuverlässigkeit, dafür wird die Gruppe gemocht. Die Zahl derjenigen, die die Nord-Londoner als absolute Lieblingsband nennen, mag zwar klein sein. Dafür gehören den Briten die Sympathien und schöpfen sie aus einem großen Potenzial von Gelegenheitsfans.

MY BIG DAY ist das sechste Album der Gruppe, mehr als sonst holte sich der Bombay Bicycle Club Inspiration von außen ein: Gleich fünf Gaststimmen sind zu hören, den Mix übernahm Indie-Sound-Zauberer Dave Fridmann – diese Platte soll aus der Diskografe herausstechen. Das gelingt, weil die meisten Gäste nicht einfach nur Featurings beisteuern, sondern die Lieder prägen.

Die Dreampop-Singer-Songwriterin Jay Som überführt „Sleepless“ in Richtung US-Westküste, Damon Albarn singt bei „Heaven“ nicht einfach mit, sondern fügt dem Track einen eigenständigen Part hinzu. Albarn war noch für ein weiteres Stück vorgesehen, für das er jedoch einen anderen, großen Namen vorschlug. Zunächst war das eher eine utopische Idee als ein realistischer Plan, Albarn aber vermittelte erfolgreich. Verraten werden darf dieser Beitrag an dieser Stelle noch nicht, dieses Geheimnis will die Band kurz vor Veröffentlichung selbst lüften, nur so viel: Indie-Pop goes funky!