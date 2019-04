Damien Jurado In The Shape Of A Storm

Sein letztes Album THE HORIZON JUST LAUGHED (2018) schrieb Damien Jurado als eine Art Abschiedsbrief an seine Heimat Seattle, obwohl da noch nicht der Entschluss gefasst war, von dort nach L.A. zu ziehen. Jurados neue Songs entstanden Monate vor dem Tod seines langjährigen Produzenten Richard Swift. IN THE SHAPE OF A STORM spielt aber schon in einem Klang­raum, in dem die Abwesenheit des Freundes spürbar ist.

Der musikalische Mantel, der sich um die fein gesponnenen Lieder legt, wechselt bei Jurado von Album zu Album, auf … HORIZON war das ein leicht verhangener Streichersound, auf … STORM bleibt dem Songwriter nur die eigene Stimme und die akustische Gitarre. Jeder Ton – im Zentrum und weit vorne. Als hätte er sich der Back-to-the-basics-Recordings von Rick Rubin und Johnny Cash erinnert. Ein hoch gegriffener Vergleich, aber Jurado erreicht hier eine selten gehörte Intensität, seine Gedanken kreisen in klaren Worten immer wieder um die Bedeutung, die zwei Menschen füreinander haben: um Verlust und Vergänglichkeit, um Spiritualität.

Kooperation

Damien Jurados neues Album im Stream hören:

