Daniel Lopatin Uncut Gems – Original Motion Picture Soundtrack

Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) hatte bereits den Soundtrack für Josh und Benny Safdies GOOD TIMES (2017) angefertigt, inzwischen verbinden den Musiker und die Filmemacher Freundschaft und berufliche Partnerschaft. Zum neuen Film der Safdies, „Uncut Gems“, der Mitte Dezember in den USA in die Kinos kommt, setzte der Amerikaner wieder die Töne zu den Bildern.

Stellt sich mal wieder die Frage: Geht Filmmusik überhaupt ohne Film? Oder „muss“ sie gerade auch für sich stehen können? Letzteres schafft Lopatin mit diesen stellenweise ausufernden Fahrten durch Klangräume, in denen wahre Heldenchöre elektronische Fährten aufnehmen, später umspielen und wieder verlassen.

GEMS ist durchaus als Fortsetzung der letzten OPN-Arbeiten für Warp zu sehen und zu hören: Pathos, Pop, Ambient, Minimalismus auf engstem Raum. Im achteinhalb­minütigen Eröffnungstrack „The Ballad Of Howie Bling“ schafft Lopatin den Rahmen für diese Soundwelt, alle weiteren Stücke picken sich die Rosinen aus diesem Kuchen und verarbeiten sie in die eine oder andere Richtung weiter.

