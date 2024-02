Der Softpop-Americana-Himmel hängt voller Pedal-Steel-Gitarren.

Nein, eine amtliche Countryplatte hat Grandaddy Jason Lytle hier doch nicht aufgenommen, aber die Pedal-Steel-Gitarre nimmt auf BLU WAV eine überragende Rolle ein. Sie färbt den Himmel über diesen Liedern in den schönsten Grau- und Blautönen, sie funkt zwischen die Stimme und schafft jede Menge Raum. Auf dass wir uns zwischen den Tönen verlieren, zwischen den Orten, die es nur in den großen Soundoasen der Americana gibt.

Einmal fährt Lytle dafür einen schwer melancholischen, orchestralen Brummer namens „You‘re Going To Be Fine And I‘m Going To Hell“ auf, und er singt diese Zeile mit einer unglaublich ausgeschlafenen Sonntagsstimme, die nur besitzen kann, wer schon nachgewiesenermaßen vier Leben als Singer/Songwriter, Solo-Pianist, Kooperator und Band-Wiederbeleber absolviert hat.

Lytle kommt hier aber auch mit einer Post-Breakup-Ballade um die Ecke und die „Jukebox App“ kennt die traurigsten Lieder, die dir ein gutes Gefühl schenken. Oder den gerade richtigen Sound. Lytle war lange Zeit on the road, ein Mountain Biker zwischen den Anhöhen und den Wüsten, auch im übertragenen Sinne, die Orte haben sich ihre Musik auf BLU WAV gesucht. Die Kojoten sind im Piano-Interlude „Yeehaw Ai In The Year 2025“ zu hören, und der Noise- und Rock-Anteil strebt gegen null.

