Hauschka A Different Forest

In Hauschkas Welt ist A DIFFERENT FOREST ein musikalischer Striptease: keine Tischtennisbälle, Wäscheklammern oder Tic-Tac-Packungen tanzen auf den Saiten seines Flügels, stattdessen konzentriert sich der Oscar-nominierte Komponist auf die motivische Arbeit.

Inspiriert durch ziellose Waldspaziergänge kreist er um das romantische Kernthema Natur. Nach dem Prinzip der Programmmusik folgen die Stücke außermusikalischen Themen: In „Urban Forest“ wird der getriebene Großstädter hörbar, der wuselnde Ameisenhaufen in „Hands In The Anthill“ erscheint als dramatischer Höhepunkt fast komisch. Interessant ist, dass Hauschka das Prozesshafte zum Stilmittel erhöht. „Curious“ etwa beginnt nach 20 Sekunden noch mal von vorne. Durch das intuitive Spiel fehlt A DIFFERENT FOREST aber der Spannungsbogen.

Leider wirken die mäandernden Stücke dadurch oft etwas gleichförmig, erleichtert atmet man auf, als bei „Skating In The Woods“ doch noch Field Recordings und ein Verzerrer das Geplätscher unterbrechen. Man muss ja nicht immer den Flügel zweckentfremden. Ein bisschen mehr Lust am Experiment darf Hauschka den Fans durchaus zutrauen.

