Die Achers erweitern die deutsch-japanische Brass-Freundschaft um ein stellenweise berauschendes Album.

Es gehört zum guten Ton, dass Markus und Micha Acher von Notwist und die mit ihnen verbandelten Musiker:innen aus Japan gemeinsame Sache(n) machen, zuletzt unter dem Logo Spirit Fest und als Sammler von verschollener oder obskurer oder wunderhübscher Musik (auf dem Sampler ALIEN PARADE JAPAN etwa).

Hier kommt nun die kumulierte Crossover-Freude der Freunde: die Weilheim-Münchner Musiker:innen werkeln mit Tenniscoats, Eddie Marcon, dem Brass-Ensemble Zayaendo, Mitamurakandadan?, Kama Aina und ein paar anderen an einem kontinental wegdriftenden Kapellensound, den wir so noch nicht gehört haben. Das kann ein schwermütiger Pianotrack mit fabelhaftem Getröt sein („Garden Of Peace“), ein Stück Free oder Freak Folk mit Gesang oder ein beinahe davonzischender Doo-Wop, der aus einem dreckigen Loch in den Vereinigten Staaten der Unterhaltung stammen könnte, irgendwann in den Fifties analog auf Band gebannt („Higasa Amagasa“).

Mit 24 auf zwei Alben verstreuten Tracks fällt dieses Kapellenwerk auch noch richtig üppig aus. Dabei entdecken wir den Spielmannszug-Sound, wie er in Japan gepflegt wird, bei „Miracle Happy“ und „Koyasan“ zieht das Hum-Ta-Ta einmal um die Welt und das erinnert dann schon wieder an die deutsch-amerikanischen Rückkopplungen der Freiwilligen Selbstkontrolle. Eine Split-EP im Sinne einer deutsch-amerikanisch-japanischen Freundschaft demnächst vielleicht? Würde mir arg gefallen.