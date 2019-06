Holy Ghost! Work

Manchmal erzählen die Rahmenbedingungen schon eine schöne Geschichte. Nach der Single „Anxious“ vom vergangenen Jahr erscheint auch das neue Album von Holy Ghost! auf West End Records. Das ziemlich legendäre Label aus New York ist eng verknüpft mit der Paradise Garage und Disco/House-Ikonen wie Larry Levan, Walter Gibbons, Tom Moulton und Arthur Russell.

Das neue Holy-Ghost!-Album „WORK“ bei Amazon.de kaufen

Die Wahl des Labels ergibt durchaus Sinn, sehen sich doch Alex Frankel und Nick Millhiser in der Tradition dieser Ära, in der Disco nicht mehr Disco und noch nicht ganz House war. Nach dem etwas schwächelnden DYNAMICS von 2013 knüpft das New Yorker Duo mit seinem dritten Album wieder an die Zeit ihres Debüts 2011 an.

WORK ist eine Sammlung von kraftvollen funky Disco-House-Songs, in denen in allen Soundfarben schillernde analoge Synthesizer, Funk-Bass und discoide Gitarrenlicks die Hauptrollen spielen. Der Pop-Einschlag, der noch auf DYNAMICS leicht käsige Untertöne enthielt, wird hier zu einer Macht, die die Songs vorantreibt. Mit dabei: die Posse vom ehemaligen Holy-Ghost!-Label DFA: Ahmed Gallab (Sinkane), Juan MacLean und Nancy Whang von LCD Soundsystem.

Das neue Holy-Ghost!-Album „WORK“ im Stream hören:

Der Autor ist mit der Audiokassette groß geworden und sagt trotz aller Sentimentalitäten: Dieser Zombie von einem Tonträger hat den Tod längst verdient! Doch nun gibt es eine Ausnahme – frisch aus Portland.

Sufjan Stevens hat zu Ehren des 1992 an Aids verstorbenen Songwriters Arthur Russell dessen Song "A Little Lost" gecovert. Hört euch die Neuinterpretation hier an.

Die aktuelle Playlist von ME-Redakteur Albert Koch