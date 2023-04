Ambient, Ethno, Freistil: Werkschau des legendären Bassisten und Klang-Vagabunden aus der zweiten Hälfte seiner Karriere.

1999 entschied Jah Wobble von London nach Stockport zu ziehen, ein paar Jahre später richtete er sich ein Aufnahmestudio in einer alten Mühle in Manchester ein. Dort begann er mit einem Multi-Effect-Board zu arbeiten, für Tracks wie „Cadiz“ und „Fly“ kreierte er mehrere in den Kontrast gehende Bassaufnahmen. Seine Chinese- und Japan-Dub-Recordings in den späten Nullerjahren markierten einen erneuten wilden Auswuchs im ohnehin schon weiten Sound-Universum des Ex-PIL-Bassisten, der als Komponist, Produzent und Klang-Kooperateur (u.a. an der Seite von Holger Czukay, Jaki Liebezeit und The Edge von U2) zahlreiche Spuren hinterlassen hatte.

Wobbling Ambient in einer Art Nachtausgabe

Die 4-CD-Box DARK LUMINOSITY folgt nun den diversen Sound-Pfaden Jah Wobbles im 21. Jahrhundert mit 66 sorgfältig zusammengestellten Tracks – bis zu den Aufnahmen von NOCTURNE IN THE CITY (2020), komplexen Stimmungsmusiken aus den Zeitlöchern im Lockdown, oder anders gesagt: Wobbling Ambient in einer Art Nachtausgabe. Im Programm hat die Box auch Aufnahmen, die mit dem Modern Jazz Ensemble entstanden, mit den aus Marokko kommenden Musikern von MoMo, mit Keyboarder Bill Sharpe von Shakatak sowie Spoken-Word-Beiträge von ODDS & SODS & DIALOGUE von 2013.

CD 4 enthält u.a. Tracks vom Album REALM OF SPELLS, das 2018 mit seiner Band Invaders Of The Heart und seinem ehemaligen Partner-in-crime Bill Laswell entstanden ist. Man muss das nicht alles unter einen Hut kriegen, diese Bass- und World-Erkundungen mögen aber einen gemeinsamen Ursprung haben, in Jah Wobbles Worten ist dieser „das Dunkel des Unterbewusstseins“, das er ans Licht bringe. Die letzten 20 Jahre seiner Geschichte lässt er für die Fangemeinde in einem schön bebilderten Booklet Revue passieren.