Jana Rush Painful Enlightenment

Jana Rush veröffentlichte erstmals Mitte der Neunzigerjahre als Protegée des Ghetto-House-Godfather DJ Deeon Musik und legte erst 2017 ihre verspätete Debüt-LP vor. Bereits das treffend PARIAH benannte Album bewies, dass der Footwork-Sound Chicagos für die Produzentin keine unabänderliche Blaupause, sondern dessen Parameter vielmehr nur den Ausgangspunkt für abenteuerliche Experimente darstellen.

PAINFUL ENLIGHTENMENT bei Amazon.de kaufen

Auch der Titel von PAINFUL ENLIGHTENMENT ist ein sprechender: Thematische Inspiration kommt direkt aus Schattenseiten der eigenen Psyche und der Sound spiegelt das wider wie ein verrußtes Kaleidoskop. Ein Track wie „Suicidal Ideation“ klingt wie eine übellaunige DJ-Screw-Interpretation wummernder Footwork-Rhythmen: schleppend, serotoninbefreit, klaustrophobisch.

Konziser lässt sich der Sumpf von Depressionen kaum zum Ausdruck bringen. Darin versinken wird Rush aber nicht. Schließlich ist auf dem Cover ein Semikolon zu sehen: Das Zeichen dafür, dass jedes Ende auch einen neuen Anfang darstellt.

Die letzte große Stadion-Pop-Band wird mit einem Album über Brandon Flowers’ Heimatstadt Nephi persönlich.

Irrlichternde Synthie-Kraut-Drone-Musik von zwei unernsten Esoterikern aus dem Techno.

Die Disco-Funker schleifen ihrer früheren musikalischen Sorglosigkeit endgültig die Kanten ab.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „der seltsame Wecker“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Die Kalenderwoche 16/2021 erzählt von kleinen Katastrophen bei Live-Konzerten, vom Ende des Abspanns bei Netflix und von Comedians, die endlich mal offiziell niemanden zum Lachen bringen. Macht nervige Motorengeräusche mit dem Mund, der Crazy Frog und die neue Popwoche haben den Zündschlüssel rumgedreht!

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.