Wir haben 10 Geheimtipps zusammengestellt, mit denen Ihr Euren filmischen Horizont erweitern. Mit dabei: Zynische Comedy aus England, Liebe in der Lichtenberger Platte und ein vierstündiger Wahnsinn aus Japan.



Upstream Color https://www.youtube.com/watch?v=5U9KmAlrEXU Dieses Drama (?) ist mehr ein Gefühl als ein Film. Shane Carruth hat hier das Drehbuch geschrieben, den Score komponiert, Regie geführt und auch direkt die Hauptrolle übernommen. Weil Carruth also niemanden hatte, der ihm in den Film reinquatscht, konnte er diese Story umsetzen: Ein Wissenschaftler entführt eine Frau, extrahiert einen Teil ihrer Seele und pflanzt sie in ein Schwein ein. Danach transzendiert der Film in ein Gefühl der Hilflosigkeit und Verwirrung. Die Handlung klingt zwar nach Science-Fiction-Blödsinn, „Upstream Color“ ist allerdings so clever, dass ihr noch wochenlang nach dem Ende darüber nachdenken werdet. Love Exposure https://www.youtube.com/watch?v=8FxvAwutsPs Der…