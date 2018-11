J Mascis Elastic Days 

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Ach ja, Gesangunterricht hat der Mann zudem genommen, und diese für Mascis fast schon dramatischen Neuerungen machen sich durchaus hörbar. Hin und wieder werden die Saiten der E-Gitarre gequält, und dieses Gegniedel erinnert einen sofort an Dinosaur Jr.. Was sich fast störend auswirkt auf den Flow und der Sanftheit der auf akustischen Gitarrenriffs basierenden, intimen Songfiguren.

Nur wenn Mascis bei seiner Band Dinosaur Jr. die Gitarren auf Anschlag spielt, erkennt man ihn kaum wieder. Ansonsten ruht der 52-jährige Gitarrist in sich, und gerade in seinen Soloalben schlurft er stoisch durch die Songs.

Warum ändern was gut ist? Große Veränderung sind einfach nicht das Ding von J Mascis. Er lebt immer noch in seiner Geburtsstadt Amherst / Massachusetts, wohnt im Haus, das mal dem Vater von Uma Thurman gehörte.

