Kapote What It Is

Die beste Musik entsteht nicht selten dann, wenn der Protagonist mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, weil in den Genres, die für Einheitssound anfällig sind, wieder einmal alles droht, gleich zu klingen. Das Gomma-Label aus München mag aus dieser konstruktiven Anti-Haltung heraus entstanden sein.

Es war in den Nullerjahren eines der wichtigsten Labels in der internationalen Dance-Music-Szene. (Neo-)Disco mit Italo- und Indie-Einschlag war die Musik zur damaligen Zeit. Acts wie Headman, Who Made Who, Rodion, Golden Bug und allen voran das Projekt Munk von Label-Chef Mathias „Munk“ Modica. Was den feinen Unterschied bei Gomma ausmachte: die hohe Musikalität der Labelmacher, geschult an einer riesigen Sammlung mit den richtigen Platten.

Zurzeit „schläft“ Gomma, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt. Doch Modica ist aktiver als je zuvor. Bereits vor sieben Jahren gründete er das Label Toy Tonics, auf dem jetzt das erste Artist-Album veröffentlicht wird, WHAT IT IS von Kapote – einem weiteren Pseudonym Modicas. Das ist nicht einfach Munk 2.0, sondern die zeitgemäße Aufarbeitung dieses Sounds: House mit starker jazzy und funky Schlagseite, ein feiner Mix aus live gespiel­ten Instrumenten (Fender Rhodes, Flöte) und Samples. Die federnde Bassline verleiht diesen Tracks sofort das Alleinstellungsmerkmal.

Kooperation

Es sind Einflüsse von Yacht-Pop zu hören, ultra-smoothe Fusion-Sounds, irgendwo zwischen Bob James und Herbie Hancock, als der mehr Funk war als Jazz. „Brasiliko“ schlägt den Bogen von einem fast technoiden Minimalismus hin zur Latin-Disco. „Fusion 79“ holt aus einem abstrakten Rhythmusgeflecht den Funk heraus. „Salva Tion“ entwickelt sich zur Acid-Extravaganza. Mit anderen Worten. WHAT IT IS: ein phänomenales Album. Hatten wir bereits erwähnt, dass Modica auch noch das Label Kryptox betreibt? Spezialisiert auf Jazz, Kraut und elektronische Experimente, doch das ist eine andere Geschichte.