My Morning Jacket My Morning Jacket

Dem sogenannten selbstbetitelten Album wird ja gerne mal eine besondere diskografische Bedeutung angedichtet. Erhöhter Opusmagnum-Verdacht also, dem My Morning Jacket auf MY MORNING JACKET aber nicht unbedingt mit Nachdruck gerecht zu werden versuchen. Vielmehr schließen sie mit der Platte schlüssig an ebenjenes breitgestreute stilistische Anything goes an, das sie spätestens seit ihrem Durchbruchsalbum Z von 2005 auszeichnet.

MY MORNING JACKET bei Amazon.de kaufen

Hier ein superschmissiger Eighties-Pastiche, zu dem man am liebsten im Cabrio dem Sonnenuntergang entgegenfahren möchte („Love Love Love“), dort eine ebenso riffgewaltige wie schweineverorgelte Blues-Rock-Nummer („Never In The Real World“). Hier ein atmosphärisch dicht gewobener Neunminüter, dessen bittersüße Soulfulness schließlich in psychedelisiertem Jazz mündet („The Devil’s In The Details“), dort ein etwas arg fideler Synthie-Stomper, der ohne sein exzessives Finale wohl jedes Bierzelt in Stimmung bringen würde („Lucky To Be Alice“).

Am besten fasst man diesen kunterbunten Spaß womöglich mit dem schönsten all dieser Songs zusammen, denn wie bringt es Jim James im brillant heraufgeschraubten „In Color“ doch gleich noch mal auf den Punkt? „You gotta believe / It sounds better in color / All the rainbow to hear.“

Kneipenmusik zwischen Guinness, Wodka, Pils und Äppelwoi.

Der frisch gebackene Doktor der Philosophie hält seine Antrittsvorlesung in Electronica-Pop.

Die New Yorker Indie-Rocker integrieren Electro und Grooves.

Die Performance erfolgte im Rahmen einer Tour, mit welcher Dave Grohl momentan seine neue Autobiografie „The Storyteller: Tales of Life and Music“ vorstellt.

Der Rapper verabschiedet sich in BORN WITH HORNS von seinem alten Sound und wird noch „gitarrenlastiger“ und textlich „tiefgründiger“.

Am 12. November erscheint zum 30. NEVERMIND-Jubiläum eine exklusive Neuauflage. Neben „Lithium“ werden noch drei weitere, bislang unveröffentlichte Live-Versionen erwartet.