P.P. Arnold The New Adventures Of P.P. Arnold

Hätte Roger Waters P.P. Arnold 1994 nicht unbedingt mit auf Tournee nehmen wollen, wären diese Songs vielleicht ein Vierteljahrhundert früher erschienen. Erste Song-Ideen landeten damals in der Schublade und verweilten dort.

Da befand sich die Sängerin, die in den späten Sixties mit zwei UK-Hits zum Star wurde („The First Cut Is The Deepest“, „Angel Of The Morning“), schon wieder in jenem Background-Modus vom Beginn ihrer Karriere. P.P. Arnold lieh ihre markante Stimme Britrockern und Poplegenden, nahm aber nach 1968 nie wieder ein eigenes Album auf.

Dass jetzt zwei wohlverdiente Mannen des Britrock dieses Comeback mit ihren Beiträgen angeschoben haben, ist eine späte Würdigung für die Sängerin, die so schön dramatisch in die Spitzen gehen konnte. Steve Cradock (Ocean Colour Scene) produzierte, von Paul Weller stammen zwei Kompositionen. THE NEW ADVENTURES OF P.P. ARNOLD klingen über weite Strecken, als wären sie direkt von 1967 in eine großzügig definierte Gegenwart gesprungen, es hat hier mehr als nur Reminiszenzen an die Sweet Soul Music der Sixties, „Baby Blue“ und „I Believe“ hätten Klassiker werden können, wären sie damals veröffentlicht worden. Auf „Hold On To Your Dreams“ buchstabiert Arnold den Soul auf House-Beats. Wie weit Arnold aus dem mit ihr verbundenen Genre des Orchester-Soul -herauszutreten in der Lage ist, demonstriert sie mit einer zehnminütigen Vertonung des Bob-Dylan-Gedichts „The Last Thoughts On Woody Guthrie“, ihre Worte wippen auf einer Art von „I Walk On Gilded Splinters“-Groove, Funk-Gitarre und elektronische Störgeräusche im Hintergrund.

Eine Sensation ist dieses Album dennoch nicht, jedenfalls nicht im musikalischen Sinne. Es schließt über weite Strecken nur zu wunderbar an Arnolds Aufnahmen aus dem Summer of Love an, ohne einen allzu retroiden Sound zu beschwören. Es ist eher eine Sensation, dass THE NEW ADVENTURES überhaupt den Weg auf Tonträger gefunden haben.

