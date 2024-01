Paul Weller findet: Junge Artists veröffentlichen zu wenig Musik

„Man kann doch nicht fünf Jahre auf Tour sein und Songs von derselben Platte spielen“, so Weller.

Paul Weller hat sich über die mangelnde Produktivität von jungen Musiker:innen beschwert, und die Frequenz, in der Artists neue Werke veröffentlichen, kritisiert. Voraussetzung einer langen Karriere sei der beständige Zyklus aus der Veröffentlichung neuer Musik und deren Präsentation auf Tourneen.

Die Jobbeschreibung von „Musiker:in“

In der Wired-Kolumne des „Daily Star Sunday“ sagte der Brite: „Ist das nicht Teil der Jobbeschreibung, dass man auf Tournee geht und Platten macht? Das ist wahrscheinlich eine altmodische Sichtweise.“ Der The-Jam-Gründer ist der Meinung, dass diese zwei Komponenten des Musikerdaseins der Kern einer erfolgreichen und langen Karriere in der Branche sind. „Ich denke, das gilt immer noch. Es gibt etwas, das für Beständigkeit spricht und dafür, dass man es immer weiter vorantreibt.“ Weller fuhr fort: „Im Gegensatz dazu stehen viele jüngere Künstler, die ein Album machen und dann fünf oder sieben Jahre lang keins mehr veröffentlichen.“

Dafür hat der 65-Jährige kein Verständnis. Er denkt oft: „Was machst du in diesen Jahren dazwischen?‘ Man kann doch nicht fünf oder sieben Jahre lang auf Tournee sein, um dieselbe Platte zu spielen, oder?“ Der „Godfather of Britpop“ hat Sorge um das Erbe solcher Musiker:innen. Er fügte hinzu: „Jemand wie Amy Winehouse, die eine brillante Künstlerin war, hat nur zwei Platten in der Welt hinterlassen.“ Seiner Meinung nach ist es deshalb wichtig „so viel wie möglich zu veröffentlichen. Nicht nur um der Sache willen, nicht um [Schund], natürlich.“

Wer sich Paul Wellers Diskographie anschaut, sieht schnell: Höchstens drei Jahre liegen zwischen den Solo-Platten, davor gab es schon regelmäßige Werke von The Jam oder The Style Council. Sein aktuelles Studio-Album FAT POP erschien 2021. Seither brachte der Musiker eine LP aus Live-Aufnahmen, AN ORCHESTRATED SONGBOOK (2021), und die Raritätenkollektion WILL OF THE PEOPLE (2022) heraus.