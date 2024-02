Paul Weller kündigt neues Album 66 an – „Soul Wandering“ hier hören

Die Platte kommt am 24. Mai – einen Tag vor Wellers 66. Geburtstag.

Der „Godfather of Britpop“, Paul Weller, hat sein neues Album angekündigt. Nachdem er es die letzten Tage bereits auf seiner Instagram-Seite angeteasert hatte, ist die Katze jetzt aus dem Sack. 66, sein 17. Soloalbum, kommt einen Tag vor seinem 66. Geburtstag, am 24. Mai 2024. Alle Infos dazu findet ihr hier.

„Es geht nur darum, was ich jetzt mache“

Wie auch auf seinen bisherigen Platten will Paul Weller mit 66 beweisen, dass er gleichzeitig neue Welten und Grenzen austesten und seinen Werten treu bleiben kann. Alles in allem soll der Tonträger etwas ruhiger und in sich gekehrter sein. Der Musiker selbst hat erklärt, wie er beim Schreiben seiner Longplayer vorgeht: „Ich denke nicht: ‚Was habe ich auf dem letzten Album gemacht?‘ oder ‚Was habe ich vor 20, 30, 40 Jahren gemacht.‘ Daran bin ich nicht interessiert. Es geht nur darum, was ich jetzt mache.“ Dieses Statement hat er auf Instagram gemeinsam mit einigen Video-Ausschnitten zur Album-Ankündigung veröffentlicht.

Instagram-Beitrag von Paul Weller:

Einen Vorgeschmack auf sein nächstes Werk hat der Sänger ebenfalls schon geliefert – seine erste Single „Soul Wandering“ ist bereits verfügbar.

Lyrics-Video zu „Soul Wandering“:

Für das Design des 66-Coverartworks hat sich Weller zum ersten Mal seit 1995 Peter Blake zur Seite geholt. Damals hatte er das Albumcover von STANLEY ROAD designt. Hier seht ihr das nächste Werk aus Blakes Feder:

Insgesamt soll die Platte zwölf Songs umfassen, die komplette Tracklist seht ihr jetzt bereits hier.

Tracklist zu 66: