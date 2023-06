Das US-Post-Punk-Quartett verfilmt persönliche Qualen in filmischer Arthouse-Qualität.

Passte der prä-pandemisch eingespielte und im Sommer 2020 veröffentlichte, finstere Vorgänger ULTIMATE SUCCESS TODAY mit seiner von Sänger Joe Casey eindringlich vertonten Midlife-Crisis (ungewollt) perfekt zum Zeitgeist der damals tristen wie zukunftsunsicheren Gegenwart, verkörpert FORMAL GROWTH IN THE DESERT gleich die nächste Casey-Krise – wenn auch erstmalig mit so etwas wie kathartischer Conclusio.

So verarbeitet der 46-Jährige auf dem sechsten Album der Detroiter Band unter anderem den Tod seiner Mutter sowie den einhergehenden Auszug aus dem Elternhaus. Wähnt man sich im Opener-Auftakt der superben Single „Make Way“ noch (kurz) in einer Post-Punk-Pulp-B-Seite aus der THIS IS HARDCORE-Ära, entfachen die nachfolgenden zehn Nummern der musikalisch britisch sozialisierten Amerikaner Inselstoff von The Clash bis Sleaford Mods.

Dabei kulminieren sämtlich zwischen Barservietten- und Skript-Skizzen angelegte und von Gitarrist Greg Ahee mit gewohntem Twang-Drang – aber auch neuentdeckter Pedal Steel-Passion – im filmischen Fluss koproduzierten Stücke im längsten und letzten der Platte: Mit knapp fünf Minuten Spielzeit ist das flirrende und immer noch emotional ambige „Rain Garden“ der letzte Hoffnungsschimmer-Song eines Albums mit offenem Ende.