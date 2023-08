50 Jahre HipHop: Hier kommt der Soundtrack für die Party.

Geschichtsstunde: Am 11. August 1973 schmiss Kool DJ Herc in einem Apartment in der Bronx eine Party für seine Schwester, auf der er erstmals mittels eines zweiten Plattenspielers die Breakpassagen der gespielten Songs verlängerte. Die Geburtsstunde des HipHop! Nun steht der 50. Geburtstag an, den das Rap-Urgestein Samy Deluxe mittels eines Nachfolgers für sein 2019er-Album HOCHKULTUR zelebriert. Und wie es sich für einen solch runden Geburtstag gehört, geht der zufriedene Blick zunächst zurück.

Auf dem erste Albumtrack „Martinshorn“ wird der atemberaubende Aufstieg des Genres gefeiert: „Von brotloser Kunst zu Fokus auf uns“, rappt Sammy dort. Danach nimmt er uns auf 17 weiteren Songs in seine „biopolaren Denkprozesse“ mit, die uns mal mehr und mal weniger verständlich erscheinen, aber immer lyrisch gewieft und begnadet geflowt sind. Die begleitenden Beats sind allesamt von hoher Qualität, wirken aber trotz spannender Ansätze und gelungener Samples über die gesamte Laufzeit zu einheitlich.

Wirkliche musikalische Highlights wie der Song „Yves Klein“, der den klassischen Bom-Bap-Sound kurz zurückstellt und sich Richtung Trap öffnet, bleiben rar. So setzt HOCHKULTUR 2 zu stark auf Quanti- als auf Qualität und hinterlässt den Eindruck eines mäßig kuratierten Mixtapes, dessen einzelne Songs gleichwohl hörenswert sind und für jede (Geburtstags-) Party taugen.