Suzanne Vega An Evening Of New York Songs And Stories

Geschichten aus einer Zeit, in der es noch ganz normal war, Konzerte zu geben. Suzanne Vega, eine der besten Songwriterinnen der 80er-

Jahre, spielte Anfang 2019 im ebenso exklusiven wie kleinen Café Carlyle . Dort führte sie ihre über diverse Alben verteilten Storys über die Metropole zusammen.

Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, und so beginnt sie ihr Programm mit ihren Standards „Marlene On The Wall“ und „Luka“. Hat sie diese Last erst hinter sich gelassen, bietet ihr das Album allen Platz für ihr Gemälde des Big Apples. In ihren eigenen Songs und Coverversionen wie „Walk On The Wild Side“ führt sie uns durch die Straßen und Stadtbezirke. In ihren Texten blickt sie in die grellsten Neonlichter, die dunkelsten Gassen und dazwischen.

„And she’s every girl you’ve seen in every movie, every dame you’ve ever known on late night TV“, singt Vega in „New York Is A Woman“. Die mit dem Gitarristen Gerry Leonard, dem Bassisten Jeff Allen und dem Keyboarder Jamie Edwards vorgebrachten Arrangements bleiben reduziert, aber nicht eintönig. Ihr von Ansagen verbundenes Storytelling führt über die Songs hinaus, rundet den Abend gelungen zu einer ganzen Geschichte ab.

