Folksongs in full swing – Kate Stables’ Band geht auf einen bunten Wald- und Wiesentrip.

Im Video zu „Inside Outside“ wird ganz hervorragend getanzt, das fängt mit wackelnden Köpfchen an, es folgen Synchron-in-die-Knie-Gehen und Hüftschwünge, zum Finale vollführen Sängerin Kate Stables und ihre beiden Mitstreiterinnen intensive Moves mit Armen und Beinen; die Kulissen bilden Wald, Wiesen und Wasser. In den dreieinhalb Minuten ist das Folkpop-Universum von Stables’ Band perfekt abgebildet, bei This Is The Kit werden die Lieder zu Banjo und Gitarre in full swing gesetzt – soll das Dichten und Denken doch einen Lauf bekommen.

Gleich, ob später noch Tenorsax, Flügelhorn, Fagott oder Vibraphon dazukommen, die Arrangements der Songs sind so gebaut, dass die zart drängende Stimme von Stables sich in jedem Moment aus dem warmen Klanggestrüpp herausschälen kann. Das ist auch anno 2023 unter der Ägide von Gruf Rhys (Super Furry Animals) so geblieben, der Waliser hat das Album produziert, ein bisschen gesungen und in die Synthie-Tasten gegriffen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

CAREFUL Of YOUR KEEPERS darf an den Vorvorgänger MOONSHINE FREEZE (2017) erinnern, die Lieder sind Gedankenprotokolle und Beobachtungen in irritierenden Zeilen: Hier werden das Tanzen mit dem Tod verknüpft („Goodbye Bite“), menschliche Überreste zur Seite gekehrt und schorfige Körperteile seziert. Vorgetragen in einem Wordflow, der am Mikro klebt, flankiert von Rozi Plains fantastischem Bassspiel und Neil Smiths eher dezentem Gitarrengeklingel. Innerhalb dieser mitunter psychedelischen Wald- und Wiesentrips haut Stables auch den einen oder anderen Geniestreich raus: „Bite of as much as you can chew / I chew chew choose you“.