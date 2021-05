Ziúr Antifate

Was eigentlich ist der Unterschied zwischen einer Fantasie und einer Utopie? Die Wirkungsabsicht natürlich: Das eine zielt auf Eskapismus, das andere auf neue Ordnungen ab. Ziúr ist als DJ damit vertraut, Pop- und Club-Fantasien in einen Flow zu bringen, soll heißen in neue Ordnungen zu überführen.

ANTIFATE bei Amazon.de kaufen

Auf ihrem dritten Album ANTIFATE wendet sie diese Methoden umso intensiver im Studio an, entfernt sich darüber jedoch vom Dancefloor. Dementsprechend klingt in der Musik auch weniger der erdrückend mächtige Sound der sogenannten Deconstructed Club Music mit, sondern bisweilen sogar bukolische Momente.

Dichte Klangwolken, dubbige Anleihen, Blasinstrumente: Der Körper wird ausnahmsweise mal an den Nagel gehängt, der Geist träumt von einer besseren Welt. Es weht ein Hauch von Utopismus über diesem Album, dessen konzeptueller Rahmen der, ja wirklich, Mythos des Schlaraffenlands bildet. In dem ist eine Musik zu hören, die sich nicht an Konventionen, sondern emotionalen Intensitätswerten entlang bewegt.

Die englische YouTuberin führt auf ihrem Indie-Pop-Debüt vielstimmige Zwiegespräche mit sich selbst – zwischen Tagebuch und Cinemascope.

Zwischen Fakten und Fiktion: Die Wahlhamburgerin öffnet alle Schleusen in trippige Pop- und HipHop-Soundwelten.

Das Neue Testament als Psychedelic-Folk? Geht das? Ja, das geht sogar sehr gut.

25 Millionen Dollar soll Apple sich die neue Exklusiv-Doku „The World’s a Little Blurry“ über Billie Eilish haben kosten lassen. Keine Angst, wir machen es etwas preiswerter für euch – aber auch diese Fakten zum Phänomen Eilish hier sind ein Hingucker.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.