Rina Sawayama teilt anscheinend erneut gegen Matty Healy aus (Video)

Schon einmal beschwerte sich die Sängerin bei einem Auftritt über den The-1975-Kopf. Jetzt noch mal mit Nachdruck.

Rina Sawayama hat sich während eines Live-Auftritts in Lissabon erneut zu Matty Healy von der Indie-Band The 1975 geäußert. Auch wenn sie nicht direkt den Namen des Sängers nannte, ließ ihre Ansage nicht viel Spielraum für Interpretation übrig. Schon beim Glastonbury Festival wenige Wochen zuvor beschwerte sie sich über die rassistischen und sexistischen Aussagen des Briten.

Als Sawayama auf dem NOS Alive Festival in Portugals Hauptstadt am Samstag (8. Juli) ihren Song „STFU“ anstimmte, nahm die Singer-Songwriterin mit japanischen Wurzeln wieder Bezug auf Healy: „Also, ich hab viel über Entschuldigungen nachgedacht“, richtete sie sich an ihr Publikum. „Es ist schon witzig, wie manche Leute damit davonkommen, sich nicht für etwas zu entschuldigen … Dafür, dass sie rassistische Scheiße von sich geben. Dafür, dass sie sexistische Scheiße von sich geben“, spielte Sawayama auf Healy an. Der Sänger von The 1975 hatte im „Adam Friedland Show“-Podcast darüber gesprochen, sich die sogenannten „Ghetto Gaggers“-Pornos anzuschauen, in denen Women of Colour degradiert werden. Außerdem machte sich Healy über Menschen asiatischer Herkunft lustig.

„Nun, versuchen wir es eben so“, führte Sawayama weiter live aus. „Warum entschuldigst du dich nicht ein einziges Mal in deinem Leben, ohne dass es um dich selbst geht?“ Bisher blieb eine Rückmeldung vom The-1975-Kopf aus.