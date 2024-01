Carlyle nennt den Verstorbenen einen „brillanten Schauspieler“. Auch George Clooney zollt ihm Tribut.

Der britische Schauspieler Tom Wilkinson ist am Samstag, den 30. Dezember 2023, im Alter von 75 Jahren gestorben. Seinem Agenten zufolge soll er überraschend Zuhause im Kreise seiner Familie verstorben sein. Nun zollt ihm Kollege Robert Carlyle, der mit ihm im 1997er „The Full Monty“ (im Deutschen: „Ganz oder gar nicht“) zu sehen war, Tribut.

Carlyle über Wilkinson: „Er war ein wunderbarer Mann“

Tom Wilkinson, der auch für zwei Oscars für „In the Bedroom“ (2001) und „Michael Clayton“ (2007) nominiert war, gewann einen BAFTA als „Bester Nebendarsteller“ für seine Rolle in „The Full Monty“. In der gesellschaftskritischen Komödie spielte er an der Seite von Robert Carlyle, der sich nun zum Tod seines ehemaligen Leinwandpartners äußert und ihn einen „brillanten Schauspieler“ nennt. Via X heißt es von Carlyle:

„Es ist so traurig, vom Tod von Tom zu hören. Er war ein wunderbarer Mann und wird von allen, die das Vergnügen hatten, mit ihm zu arbeiten, schmerzlich vermisst werden. Ein brillanter Schauspieler, wahrlich einer der Größten nicht nur seiner, sondern jeder Generation. RIP Tom Wilkinson.“

„Tom hat jedes Projekt besser gemacht“

Weitere Schauspielerkolleg:innen erinnerten sich bereits via Social Media an Wilkinson und betrauern seinen Tod. So nennt „Michael Clayton“-Szenenpartner George Clooney den verstorbenen Darsteller den „Inbegriff der Eleganz“. „Tom hat jedes Projekt besser gemacht. Er hat jeden Schauspieler besser gemacht. Er wird uns allen sehr fehlen“, heißt es weiterhin von Clooney.

Eddie Izzard (arbeitete 2008 für „Thriller Valkyrie“ mit Wilkinson zusammen) ließ in den sozialen Medien verlauten: „Es ist so traurig zu hören, dass der wunderbare Tom Wilkinson von uns gegangen ist. Er brachte eine so starke Präsenz in jede Rolle, die er spielte.“

„The Full Monty“ als Neuauflage

„The Full Monty“ wurde 2023 für Disney+ neu aufgelegt und die Originalbesetzung des Films kehrte für die Serie zurück. Die Story des Ganzen: Eine Gruppe arbeitsloser Männer will im englischen Sheffield eine Striptease-Show aufziehen, um so endlich Geld zu verdienen. Die neue, achtteilige Serie nimmt die Gruppe 25 Jahre später wieder ins Visier und bringt Carlyle (Gaz) und Wilkinson (Gerald) sowie Mark Addy (Dave), Lesley Sharp (Jean), Hugo Speer (Guy), Paul Barber (Horse), Steve Huison (Lomper) und Wim Snape (Nathan) zurück.

