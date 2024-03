„The Crow“: Seht hier den ersten deutschen Trailer des Remakes

Es wird düster.

Die Neuverfilmung des 1994er Klassikers „The Crow – Die Krähe“ von Regisseur Rupert Sanders („Ghost In The Shell“) wird am 07. Juni 2024 in den US-amerikanischen Kinos erscheinen – ein konkreter Veröffentlichungstermin für Deutschland steht noch aus. Jetzt wurde aber schon mal der erste deutsche Trailer zum Remake veröffentlich

Die Neuinterpretation orientiert sich nicht nur an dem Original-Film, sondern auch an der bekannten Graphic Novel von James O’Barr. Das Drehbuch stammt von dem Oscar-nominierten Zach Baylin („King Richard“) und Will Schneider. In dem Remake werden Eric Draven und seine Freundin Shelly Webster, gespielt von Bill Skarsgård („Es“) und FKA Twigs(„Honey Boy“), von einer Bande von Schlägern brutal ermordet. Bald darauf wird Draven von einer mysteriösen Krähe wiederbelebt und erhält geheimnisvolle Kräfte, um sich an den Männern zu rächen.

Der erste deutsche Trailer zum Film:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erst kürzlich äußerte sich der Regisseur der ursprünglichen Version des Films, Alex Proyas, zu der Neuverfilmung. Er verwies dabei auf den tragischen Tod des Hauptdarstellers, Brandon Lee, der bei den Dreharbeiten durch eine echte Patrone gestorben ist. „Brandon Lee ist während der Entstehung gestorben und der Film wurde als Testament seiner Brillanz und seines Verlusts fertiggestellt. Er ist sein Vermächtnis. So sollte es bleiben“, sagte Proyas.