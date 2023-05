Am 07. Mai macht Roger Waters mit seiner „This Is Not A Drill“-Tour Halt in der BarclaysArena in Hamburg.

Roger Waters besucht am 07. Mai Hamburg. In der BarclaysArena wird er als Teil seiner „This Is Not A Drill“-Tour geben.

Gibt es noch Eintrittskarten?

Zur Zeit sind noch Tickets für den Gig in fast allen Kategorien erhältlich. Die Preise bewegen sich zwischen 101,67 Euro und 297,17 Euro. Für letztere Kategorie gibt es dann auch Einlass in den „Golden Circle“, man bekommt also einen Stehplatz direkt vor der Bühne. 359 Euro kosten die „VIP-Paket Gold“-Tickets. Sie beinhalten laut Veranstalter ein 3-Gänge-Menü, eine Getränkepauschale, Zugang zum „Premium Club“, ein VIP-Parkplatzticket, den Einlass durch einen seperaten Eingang und kostenlose Garderobe.

Wann geht es los? Gibt es eine Vorband?

Konzert-Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 18 Uhr. Es wird keine Vorband geben. Roger Waters wird auf Konzertreise von einer eigenen Band begleitet, bei der unter anderem Jonathan Wilson (Gitarre), Dave Kilminster (Gitarre), Joey Waronker (Schlagezug) und Seamus Blake (Saxofon) dabei sind.

Setlist: Welche Songs spielt Roger Waters in Hamburg?

Waters spielt auf dem Konzert zahlreiche Solosongs, etwa „Déjà Vu“ und „Is This the Life We Really Want?“. Der Schwerpunkt liegt aber dennoch auf Material aus seiner Zeit mit Pink Floyd. Zu hören sind Songs wie „Us & Them“, „Comfortably Numb“ und „Wish You Were Here“. Zuletzt spielte er insgesamt 17 Songs seiner alten Band. Eine aktuelle Setlist finden Sie HIER.

Anfahrt: Wie komme ich zur BarclaysArena?

Die Anfahrt zur Arena ist recht unkompliziert. Der Veranstalter weist allerdings daraufhin, dass es ratsam ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Adresse der BarclaysArena lautet: Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg. Die Sylvesterallee wird allerdings aufgrund des großen Besucherandrangs gesperrt, weswegen Parkplätze in der Schnackenburgallee und im Hellgrundweg zu finden sind.

Wer nicht mit dem Pkw anreist, kommt mit den Buslinien 22 (Hellgrundweg/Arenen) und 180 (Am Volkspark) oder mit den S-Bahn-Linien S3 und der S21 (Stellingen/Arenen) zur BarclaysArena. Ein kleiner Fußweg von 10-15 Minuten ist aber einzuplanen.

Warum ist das Konzert umstritten?

In mehreren Ländern, in denen Roger Waters mit seiner „This Is Not A Drill“-Tour auftrat, gab es Proteste gegen den Sänger. Grund dafür sind Aussagen des Musikers, die als antisemitisch gewertet werden. Der 79-Jährige ist ein Anhänger der BDS-Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft und sich für einen unabhängigen Palästina-Staat einsetzt. In Deutschland, wo Ideologie und Ziele der BDS-Vertreter als antisemitisch bewertet werden, überlegten Politiker in mehreren Städten, die Konzerte Waters‘ zu untersagen. In Frankfurt gab es zunächst einen Versuch, den Gig dort juristisch anzufechten, doch ein Gericht entschied, dass ein Verbot nicht möglich ist. Zuvor hatte Waters ebenfalls versucht, über den Rechtsweg zu intervenieren. Ein Verbot sei seinen Anwälten zufolge „verfassungswidrig, ungerechtfertigt und basierend auf der falschen Anschuldigung“.

Waters spielt auch während seiner Konzerte auf der Bühne mit visuellen Mitteln mit politischen Symbolen und sorgte mit zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen – etwa zuletzt zum Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, den er als Verteidigungskrieg bezeichnete – für Aufsehen und Kritik.