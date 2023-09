Rolling Stones: Hier diskutieren Keith Richards und Jimmy Fallon backstage über ihre Garderobe

Wie ein Backstage-Video beweist, hatten Keith Richards und Jimmy Fallon auch abseits der Bühne jede Menge Spaß.

Wer zieht eigentlich was an? Über diese Frage diskutierten anlässlich der Rolling-Stones-Pressekonferenz am Mittwoch (06. September) Keith Richards und Moderator Jimmy Fallon in einem launigen Backstage-Video.

„Mir wurde gesagt, ich solle nichts allzu Leichtes tragen“, meint Richards in dem rund einmütigen Video, in dem er und Fallon, im Backstageraum sitzend, Schals anprobieren und miteinander scherzen. „Das sieht gut an dir aus“, zollt Richards Fallon Anerkennung, ehe er anmerkt: „Das hier sieht scheiße an mir aus, das weiß ich schon!“

Auf die Anmerkung Fallons, dass sein eigenes Probeoutfit mit Schal und Hut wohl etwas zu viel des Guten sei, meint Richards: „Ja, dann würden sie dich mit mir verwechseln“. Nach ein wenig Rumgefeixe lacht der Gitarrist: „Ach, lass uns das Ding dann einfach abblasen!“.

Selbstverständlich wurde aber nichts abgeblasen — und für welche Outfits sich Fallon und Richards schlussendlich entschieden haben, kann man hier nachsehen:

Was bei der Pressekonferenz passierte

Wie angekündigt haben die Rolling Stones am Mittwoch (06. September 2023) ihr neues Album „Hackney Diamonds“ vorgestellt. Im Hackney Theatre in London verrieten Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood alle Details.

Keith über den Titel: „Wir sind eine Londoner Band und wollten das honorieren“. Mick: „Wenn einem die Windschutzscheibe zerstört wird, an einem Samstagabend, typisch in Hackney …“

Mick und Ronnie über die Dauer der Aufnahmen: „23 Songs, rund um Weihnachten aufgenommen, abgemischt im Januar und mit Deadline im Februar“. Zwölf kommen auf die Platte.“

Über den Verlust von Charlie Watts sagt Keith: „Er bleibt unser viertes Bandmitglied und sieht gerade auf uns herab. Wir vermissen ihn schrecklich. Steve Jordan ersetzt ihn nun. Charlie gab uns vor seinem Tod den Segen.“

Mick: „Zwei Songs wurden 2019 mit Charlie aufgenommen“. Bill Wyman spielt Bass auf einem der zwei Watts-Lieder. Damit sind die Rolling Stones in der Besetzung ab 1975 zumindest für ein Stück wiedervereint gewesen.

Keith: „Als mögliche Albumtitel sprachen wir auch über ‚Hit and Run‘, ‚Smash and Grab’“.

Keith: „Das Riff zu ‚Angry‘ ist sehr funky.“ Mick: ‚Bite my Head off‘ ist über Freundinnen, die sehr wütend auf einen sein können“. Ronnie: „Dreamy Skies‘ handelt davon, am Strand zu liegen und Hank Williams zu hören.“ Keith: „Tell me straight‘? Ich kann Dir straight sagen, dass ich keine Ahnung habe, wovon das Lied handelt“.

Mick: „Im Studio spielt man zunächst für sich selbst. Erst danach fragt man sich – wenn wir das mögen, mögen andere das dann auch?“

Mick: „Ich habe keinen Lieblingssongs der Stones, tut mir leid.“ Keith: „’Gimme Shelter‘ und ‚Jumpin‘ Jack Flash’“.

Mick: Das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Nicht zu oft miteinander reden.“

Danach machten die Stones es erstmal spannend. Die Videopremiere von „Angry“ sollte um 16 Uhr stattfinden – stattdessen gab es auf dem YouTube-Channel der Band erstmal Warteschleifenmusik.