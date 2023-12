Rolling Stones teilen „Mess It Up“-Musikvideo mit Nicholas Hoult

Es ist nach „Angry“ der zweite Song von HACKNEY DIAMONDS, der einen Videoclip bekommt.

Zwei Monate nach dem Release ihrer 24. Platte HACKNEY DIAMONDS haben The Rolling Stones ein Musikvideo zu ihrem Song „Mess It Up“ veröffentlicht. Der Clip erschien am 19. Dezember und zeichnet sich besonders durch die Mitwirkung des Schauspielers Nicholas Hoult aus, der die Hauptrolle im Video übernahm.

Beziehungsdrama

Beziehungsstreit einmal richtig ausgeartet: Im Clip ist ein Mann zu sehen, der nach einem Streit mit einer Frau (wohl seiner Freundin) das Weite sucht. Er läuft immer mehr in die Ferne, an verschiedenen Orten vorbei. Er trifft ein Kind und rennt durch verschiedenste Szenarien, bis er an einem menschenleeren Sandstrand ankommt. Dort steht er, mittlerweile etwas verwahrlost mit langem Bart, und realisiert, dass er zurück muss. Wieder im Haus der eben noch zurückgelassenen Frau angelangt, hat diese mittlerweile Nachwuchs. Sowie auch einen anderer Mann, der inzwischen dort zu wohnen scheint, und der sich nicht allzu begeistert von dem plötzlichen Auftauchen des anderen (also Nicholas Hoult) zeigt. So wie der Songtitel es schon vermuten lässt, hat es unser Protagonist also ziemlich versaut.

Musikvideo zu „Mess It Up“ mit Nicholas Hoult:

„Mess It Up“ ist der zweite Track von HACKNEY DIAMONDS, der mit einem Musikvideo versehen wurde. Den Anfang machte „Angry“ mit Sydney Sweeney als prominenten Support. Dieses erhielt allerdings nicht nur Lob, Damon Albarn kritisierte die Band für die Darstellung der Schauspielerin in der Aufnahme, da sie zu einem Objekt gemacht worden sei.

„Angry“-Musikvideo mit Sydney Sweeney:

Es bleibt abzuwarten, wie die Reaktionen zum Video mit Nicholas Hoult ausfallen. Nicholas Hoult, bekannt für seine Rolle in der UK-Serie „Skins“, übernahm kürzlich auch eine Hauptrolle in der Vampir-Komödie „Renfield“. Es gibt ebenfalls Gerüchte, dass er in James Gunns „Superman: Legacy“ den Part des Lex Luthor übernehmen wird.

Die Stones on the Roll

The Rolling Stones haben kürzlich angekündigt, dass sie 2024 auf eine 16-Städte-Nordamerika-Tour gehen werden. Diese startet im April 2024 und hat u.a. Las Vegas, Seattle, Philadelphia, Chicago und Los Angeles auf dem Plan, bevor sie am 17. Juli mit einer Abschlussveranstaltung in Santa Clara, Kalifornien, endet.

