Rolling Stones werden die Damen-Elf des FCB (des ANDEREN FCB!) im Stadion anfeuern

Die Spiele der Fußballerinnen sind oft besser als die der Männer. Die Stones wissen das.

Wie berichtet, wird der FC Barcelona in Kooperation mit Spotify ein Trikot mit dem Zungelogo der Rolling Stones herausbringen – das Leibchen ist ab dem 28. Oktober erhältlich, also etwas mehr als eine Woche nach Veröffentlichung ihres neuen Albums „Hackney Diamonds“.

Was eher so nebenbei von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gedroppt wurde: „Wir sind große Fußballfans und fühlen uns geehrt, dass Spotify unser ‚Tongue and Lips‘-Logo auf dem Trikot des FC Barcelona verewigt hat, um die Veröffentlichung des neuen Stones-Albums ‚Hackney Diamonds‘ zu feiern“. Am Am 5. November, berichtet „Goal“ wird der FC Barcelona das neue Trikot dann auch selbst zur Schau tragen, beim Spiel der Damenmannschaft gegen Sevilla im Johan-Cruyff-Stadion in Barcelona. Und: „Auch die Stones planen vor Ort zu sein. „Wir werden die Spieler auf dem Spielfeld ebenso anfeuern wie die Fans auf der ganzen Welt, die dieses kultige Spiel verfolgen werden“, heißt es von der Band. Das heißt, man kann die Stones dort im Publikum sehen (theoretisch).

Viel los bei den Herren: Zur Veröffentlichung von „Hackney Diamonds“ gibt es außerdem spezielle Pop-Up-Shops in Deutschland mit exklusivem Merch, außerdem einen Bus, der durch Deutschland tourt.