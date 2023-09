Runrig-Sänger Bruce Guthro im Alter von 62 Jahren gestorben

Nachdem er jahrelang gegen seine Krebserkrankung kämpfte, verstarb er am 5.9. im Alter von 62 Jahren.

Bruce Guthro ist am Dienstag (5. September 2023) im Alter von 62 Jahren verstorben. Seinen Angehörigen zufolge hatte der Runrig-Sänger jahrelang mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Das gab die schottische Folk-Rock-Band nun in einem Social-Media-Post bekannt. „Mit schwerem Herzen und tiefer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass Bruce letzte Nacht verstorben ist, nachdem er einen langen Kampf gegen den Krebs verloren hat, der viele Jahre andauerte“, so die Band in ihrem Statement.

Als der ursprüngliche Runrig-Frontmann Donnie Munro die Gruppe verließ, um Fuß in der Politik zu fassen, kam 1998 Guthro als neuer Sänger dazu. Ein Jahr später erschien mit IN SEARCH FOR ANGELS sein erstes Album mit der Rock-Gruppe. Seitdem war Bruce Guthro fester Runrig-Bestandteil, bis sie sich 2018 mit der Show „The Last Dance“ im schottischen Sterling endgültig von der Bühne verabschiedeten.

„Alle, die mit Runrig verbunden sind, sind untröstlich über den Verlust eines lieben Freundes und eines so besonderen Musikerkollegen“, trauert die Band in ihrem Post. Der Sänger hinterlässt seine Ehefrau Kim Guthro und seine zwei Kinder Dylan und Jodie Guthro.